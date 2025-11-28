La afición del Betis, triste por Isco pero confiada para el derbi: "Vamos a ganar"
Las bajas de Isco y Amrabat ya están confirmadas para el domingo
Los aficionados del Betis ya calientan para el derbi: cánticos con sus jugadores
Los aficionados del Real Betis, tristes por las lesiones de Isco y Amrabat pero confiados de cara al derbi ante el Sevilla. "Cuando se dan tantas cosas en contra, como el año pasado en Mallorca con medio equipo de la cantera, ganamos. Hay que confiar”, decía uno de los aficionados.