Los aficionados del Real Betis Balompié se llevaron una noche agridulce a casa tras la victoria ante los holandeses. Esa fue la nota positiva, pero la realidad es que una gran parte de los 46.170 espectadores que han estado en el Estadio de La Cartuja se fueron con el cuerpo cortado tras lo que ocurrió en el minuto dos de partido con Isco y Amrabat,