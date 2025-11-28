La noticia del día en el Betis es la oficialidad de la renovación de Mauel Pellegrini hasta 2027. La confirmación de la continuidad del proyecto que acabó con las especulaciones y dejó muy satisfechos tanto al entrenador como a los dirigentes del club, que ahora pueden encarar el derbi con la máxima confianza y unión posibles pese a las bajas.

"Estoy muy contento. Han sido cinco años espectaculares, no solamente por lo que se ha logrado deportivamente, también por todo el apoyo que hemos sentido siempre de la hinchada. Creo que se ha hecho un trabajo importante en conjunto la parte directiva, el cuerpo técnico, los jugadores y la hinchada para poner al Betis en el lugar que que tiene que estar una institución tan grande y con tanto apoyo de su afición, así que era la prioridad seguir aquí y me alegro mucho haber podido llegar a un acuerdo.", dijo el tñecnico a los medios del club, que incidió en esa idea: "Yo creo que cuando uno está en una entidad tanto tiempo como he logrado estar aquí en el Betis, lógicamente la prioridad la tiene que tener el el club. Siempre he dicho también que para mí es importante intentar terminar mi carrera diriendo a una selección en un Mundial, una Copa América y ya veremos en el futuro si esa posibilidad se da o no se da, pero siempre dije que la prioridad la tenía el Betis porque es el club donde estoy".

En este sentido, el Ingeniero destacó la buena sintonía siempre con el club: "Yo creo de que desde que empezamos no hemos tenido problemas. Siempre puede haber algún tipo de diferencias, pero yo he sentido siempre el el apoyo de ellos y también la intención de de renovar el contrato, así que creo que vamos por el camino correcto y siempre con la ambición y con la ilusión de poder seguir haciendo crecer a al Betis", aseguró el pareparador heliopolitano, que siempre ha sentido "el respaldo de la afición por las calles de de Sevilla y en el estadio". "Es un público que me refleja todo su cariño que me tiene y yo tengo que intentar devolverlo a eso con resultados y con éxitos para una hinchada que es tan exigente".

Pellegrini habló también en clave derbi y aseguró que la fuerza del equipo es el grupo: "Nunca hemos hablado de jugadores que no han podido estar en partidos importantes y hemos tenido muchísimas lesiones durante todas estas temporadas y el equipo ha sabido salir adelante. Sin lugar a duda que contar con dos jugadores tan importantes como son Isco y Amrabat es importante, pero también hay un plantel que es el encargado de sacar los partidos adelante. Hemos tenido muchísimas otras ocasiones jugadores muy importantes fuera y yo veo al plantel muy confiado de puede ir a buscar los tres puntos desde el primer minuto en este derbi que es tan importante para toda la ciudad y para toda la hinchada del Betis", aseguró el protagonista, que añadió: "Por suerte en este momento estamos bien clasificados en la Europa League, intentando de clasificar entre los ocho primeros, seguimos vigentes la Copa del Rey y en posiciones europeas en la clasificación de la liga. Eso se ha logrado grado con rotaciones, con un plantel involucrado para que el que le toque jugar tenga que responder y estoy seguro que lo vamos a ver exactamente igual este domingo".

Por último, Pellegrini se mostró feliz de seguir en Sevilla, una ciudad "en la que se vive muy bien" y es feliz. "Ya tuve la fortuna de llegar acá al 2004 y pasé cinco años en Villarreal, uno en el Real Madrid, tres en Málaga y ahora seis temporadas aquí en en Sevilla. Sin lugar a duda Sevilla es una ciudad en la que se vive muy bien, que tiene buen clima y que además está muy cerca donde yo tengo mi mi casa también aquí en Marbella. Así que la verdad que son pocas las quejas que uno puede tener sobre iudad y sobre el equipo en estos seis espectaculares años".

Haro feliz por pellegrini y seguro de ganar el derbi

Por su parte, el presidente del Betis, Ángel Haro, valoró la noticia "de forma muy positiva, como no podía ser de otra forma". "En este tiempo con Manuel se ha conseguido una estabilidad deportiva que hasta ahora era inédita en el el Betis y por tanto estamos satisfechos con su trabajo. Dijimos en más de una ocasión cuando nos preguntaban que cuando se dieran las circunstancias o el momento apropiado pues se daría la renovación, se ha dado y lo hemos materializado. Siempre hablamos de que esto es un tema de trabajo en equipo de entrenador, cuerpo técnico, jugadores, club... De alguna manera se ha producido una unión fantástica y queremos que esa unión siga prolongada en el tiempo".

El rector bbético tildó de "fatalismo" las lesiones de Isco y Amrabat, porque "son situaciones que se dan poco en el fútbol, que dos compañeros choquen en un lance de juego y se produce la lesión de los dos". "Pero tenemos que levantar la cabeza, que veo cierto pesimismo, son jugadores muy importantes, por supuesto, pero fundamentalmente lo que lo que ha caracterizado a este equipo es la fuerza del grupo seguro que los compañeros que salgan lo van a hacer bien y vamos a ir por ese derbi", indicó con coonfianza: "Yo creo que vamos a ganar el derbi, porque veo al equipo muy muy comprometido y al margen de los que vayan a salir seguro que vamos a ver un Betis con personalidad y que va a ir por el partido del primer minuto. Este Betis en circunstancias desfavorables suele estar, el Betis va va a estar en el derbi y estoy convencido de que vamos a hacer un gran partido".

Por último, Haro valoró la temporada destacando que la Europas League "es una de las competiciones que tenemos entre ceja y ceja". "Ganando al Utrecht se dio un paso uy importante para pasar a la siguiente ronda y si puede ser entre los ocho primeros mucho mejor, porque nos ahorraríamos dos partidos en una temporada bastante cargada. El Betis ha hecho una plantilla para poder competir en todas las competiciones y se llega hasta ese derbi con muchas ganasy seguro que vamos a dar la cara", insistió.