Ahora sí, por fin, Pellegrini al mando del Betis hasta 2027

Manuel Pellegrini seguirá dirigiendo los designios del Betis sobre el césped por una temporada más, hasta 2027. El acuerdo cerrado la pasada semana y adelantado por este periódico hace unos días fue anunciado por el club de forma oficial, por lo que el chileno alcanzará las siete campañas seguidas al frente del club verdiblanco, al que ha metido en Europa las cinco primeras campañas de forma consecutiva y en esta sexta está bien posicionado para repetir éxito.

La apuesta cumple con los deseos del entrenador, comprometido con el proyecto verdiblanco y con el respaldo público de los futbolistas. Pero consciente de que tiene una edad y que todo tiene su fin Pellegrini quería seguir teniendo margen para poder cumplir su sueño de dirigir a Chile en un Mundial. La próxima Copa América es en 2028 y tendría tiempo para preparar la clasificación para el Mundial de 2030, que con cada vez más participantes y con Argentina, Uruguay y Paraguay como de los partidos inaugurales del Mundial 2030 para conmemorar el centenario del torneo que se disputará en España, Portugal y Marruecos, facilitaría incluso más las opciones de Chile.

Pellegrini, el técnico récord en verdiblanco, el que suma más partidos y victorias en la historia, renueva por una temporada más. El proyecto tendrá continuidad, por mucho que por momentos el acuerdo estaba lejano porque desde la directiva se exigía un paso más en lo clasificatorio. Pero el mayor periodo de estabilidad del conjunto heliopolitano ha llegado de la mano del Ingeniero, un técnico que ha sido capaz de colocar y sostener al Betis en la zona alta de la clasifiación. Lo difícil no es llegar, sino mantenerse y Pellegrini es un seguro. Con más altos que bajos, nunca se le ha caído el conjunto en los cinco años y medio que lleva al frente, siendo capaz siempre de competir con presupuestos mayores y salvando con nota temporadas en las que la economía fue un serio problema.

El técnico siempre ha mostrado su máximo compromiso con la entidad heliopolitano afirmando públicamente su deseo de continuar. También ha expresado su deseo de dirigir a la selección de su país y con esta renovación todo cuadra. El Betis tiene un margen mayor para sutituir a uno de los mejores técnicos en su historia, de hacer una transición meditada, y Pellegrini cumple su deseo de seguir en el Betis para despedirse cuando él quiera. Será en 2027 y, pase lo que pase entonces, lo tendrá que hacer por la puerta grande.

El momento elegido por el anuncio es el ideal. A las puertas de un derbi al que llega con bajas importantes como las de Isco y Amrabat, además de Bellerín, Pau López y estando Lo Celso entre algadones. El anuncio oficial refuerza el proyecto, la idea de club y sirve como impulso moral ante la depresión de las lesiones para afrontar el duelo contra el Sevilla con un refuerzo psicológico.