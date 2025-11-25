La renovación de Pellegrini con el Betis empieza a ver la luz

El Betis y Manuel Pellegrini han acercado posturas de cara a la renovación del chileno por una temporada más (hasta 2027), después de que las negociaciones avanzaran de forma positiva en esta última semana, según ha podido confirmar este diario.

En estos momentos, el optimismo reina en ambas partes en cuanto a la continuidad del preparador santiaguino por una campaña más, como era su deseo, pues de ahí en adelante el futuro del actual inquilino del banquillo verdiblanco dependería en buena medida de lo que suceda en las próximas elecciones a la Federación chilena con vistas al Mundial de 2030.

Pellegrini no ha ocultado nunca su deseo de dirigir en un futuro a la selección de su país, aunque lo que más le preocupa es el Betis, estando centrado en el partido ante el Utrecht, primordialmente, para luego encarar el derbi en Nervión.

Manuel Pellegrini, concentrado y pensativo, en un momento del encuentro del pasado domingo en La Cartuja ante el Girona. / Julio Muñoz / Efe

La mente en el Gran Derbi y Europa

El preparador verdiblanco se encuentra centrado en el apartado futbolístico y en cuanto a su futuro siempre ha indicado que depende de dos partes, y tras los últimos contactos, la sintonía ha mejorado y los avances han sido importantes con el objetivo de intentar poner fin a la incertidumbre actual.

Así, todo apunta a que el acuerdo de renovación no debería alargarse demasiado en el tiempo, a la espera de que finalmente esa buena sintonía se plasme en el papel antes de su anuncio oficial, pues el técnico y el Betis están centrados en una semana muy importante tanto para la competición europea como para la Liga, después de los empates sumados ante Valencia y Girona.