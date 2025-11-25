El Betis, con la mente en Nervión y el cuerpo en el Utrecht

Decía César Luis Menotti que el "el fútbol es un estado de ánimo" y en el Betis, el punto ante el Girona y la expulsión de Antony, dejó una sensación de cierto amargor.

De la felicidad previa al choque, con sesenta y cinco mil personas en la grada, la renovación de Isco y la visita de un rival en zona de descenso, a un empate a uno que dejó la ilusión de la Champions a siete puntos y sin el extremo brasileño, en principio, para el derbi. Y todo, con ese partido ante el Utrecht del jueves de suma importancia para dejar bastante despejado el camino en la Europa League en pos de acabar clasificado entre los ocho primeros.

Momento, por tanto, para que los verdiblancos tiren de esa resiliencia que tiene a Isco como principal ejemplo para intentar sacar adelante una semana que no empezó nada bien ante el Girona. Aun así, mirando las cosas con perspectiva y con esa mesura y calma que siempre transmite Manuel Pellegrini, los de Heliópolis tienen argumentos suficientes, porque ya lo han demostrado en más de una ocasión, para recuperar la senda de las buenas sensaciones y resultados.

Primero, el Utrecht

"Se perdieron dos puntos de local y hay que recuperarlos en el derbi, que es muy importante para la afición, pero antes está la Europa League, en la que nos jugamos tres puntos importantes en casa que no podemos dejar escapar", dijo Pellegrini en la rueda de prensa posterior al choque ante los gerundenses. Así, el partido ante los holandeses puede parecer que se encuentra en un segundo plano, pero más allá del derbi y de lo que significa ese partido, el Betis tiene otras metas y en Europa, si es capaz de sumar los tres puntos ante los neerlandeses, habrá dado un paso muy importante para evitar jugar ese play off dentro del cargado calendario que habrá después de Navidad.

Con ocho puntos, en el noveno puesto, el Betis afronta el choque ante el Utrecht con los mismos que el Viktoria Pilsen checo, que marca el octavo puesto; a uno de diferencia del Aston Villa, el Braga y el Celta, a dos del Ferencvaros y Friburgo, y a cuatro del líder, el Midtjylland. Por tanto, mucho en juego para los de La Palmera en este cita europea.

La Champions

La Liga de Campeones no es una obligación para el Betis. Una cosa es que sea una ilusión y otra, generarse unas expectativas demasiado altas que acaben generando una frustración innecesaria. El cuadro verdiblanco, de momento, es quinto y con el empate de ayer se alejó del Atlético de Madrid (cuarto) a siete puntos y a ocho del Villarreal (tercero).

Ahora mismo, ocupa el lugar real en la tabla que le corresponde. Otra cosa es que haga un mercado de enero interesante y firme de nuevo dos o tres futbolistas, como en las últimas ventanas invernales, y dé otro salto de calidad para intentar meterse en esa lucha con los de Simeone y los de Marcelino, pues ahora mismo, parece muy difícil. Por ello, no debería dejar el Betis pasar por alto la otra vía que tiene para alcanzar esa ilusión de la Champions, la Europa League, de ahí la importancia del duelo ante el Utrecht el próximo jueves en La Cartuja.

El foco, en Isco

La expulsión de Antony ante el Girona ha girado el foco únicamente a Isco. Al capitán verdiblanco le bastó media hora ante el Girona para dejar muestras de su gran calidad, como en ese golpeo en el córner que dio origen al gol del empate de Valentín Gómez.

Pero el costasoleño necesita que sus compañeros lo acompañen. Ni el propio Antony, pese a la roja; ni Bellerín, que lleva unos partidos en los que ha bajado el nivel; ni Riquelme, que sigue sin aportar cosas; ni Lo Celso, que anda últimamente otra vez desaparecido; estuvieron a la altura ante el Girona en un Betis sin intensidad en buena parte del primer tiempo, que mejoró en el segundo y acabó viendo cómo el choque fue una moneda al aire en el tramo final.

Lo que sí quedó claro, de nuevo, es que Amrabat es insustituible en este Betis, que sin él en el campo, el equipo verdiblanco se parte. Momento, por tanto, de menear el árbol, de rotaciones para que jugadores con poco protagonismo, como por ejemplo Ángel Ortiz y Pablo García, puedan tener minutos. En definitiva, ante las adversidades, como otras veces, la fuerza del grupo debe aparecer en el Betis con Isco al frente. Resiliencia en una ardua semana con la mente en Nervión y el cuerpo en el Utrecht.