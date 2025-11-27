Pellegrini descarta a Isco y Amrabat para el derbi

Dudas despejadas. Isco y Amrabat no jugarán el derbi tal y como confirmó Manuel Pellegrini tras el encuentro "salvo recuperación milagrosa" en un partido "muy accidentado".

"Las lesiones de Isco y Amrabat son increíbles. A Isco le pusieron siete puntos de sutura y seguramente no estará para el domingo. Tampoco Amrabat, por cómo tenía el tobillo. Lo importante es que no tengan lesiones largas. No parece que haya un problema óeseo, pero hay que esperar pruebas", explicó el técnico chileno, que ahondó el Ingeniero en la acción. "No recuerdo en mi carrera una acción así. No se ven y uno golpea al otro. Fue un partido muy accidentado y desgraciadamente hay que reponerse. El fútbol es así, imprevisible, y nos toca ahora sufrirlo. Los médicos contestarán mejor, pero Isco es imposible que esté el domingo y lo de Amrabat lo veo muy difícil también, pero a ver cómo evoluciona".

"Hablé con Isco un momento. Está jodido. Ha tenido muy mala fortuna este año, pero él es muy fuerte y seguro que se va a recuperar rápido", indicó Pellegrini, que pese a la mala suerte no pone esto de excusa cara al derbi. "Lamentablemente será un derbi atípico por las importantes bajas de unos y otros. Los dos equipos tienen amplios planteles y nosotros saldremos como siempre a por el triunfo desde el inicio independientemente de los nombres que falten", apuntó el entrenador bético, que insistió en su idea: "Uno tiene que asimilar estas cosas. No creo que nos tengamos que refugiar en los que no están, porque hay un plantel que es el que tiene que dar la cara cada partido, también en el derbi, y estoy seguro de que lo harán como ya lo han hecho antes. Mi postura todos los años es la misma. Nunca me quejó de los que no están y sí exijo a los que están para sacar lo máximo".

Tampoco cuenta el chileno, en principio, con Antony, a expensas de noticia: "No sé qué determinará el fallo de la cautelar. Ahora mismo no contemplo que juegue, pero si se abre la opción sería una posibilidad muy importante", insistió el técnico, que destacó el "compromiso" del paulista con el club: "El primero al que le duele perderse el derbi es Antony, que está muy comprometido. Sucedió esa acción fortuita y salvo cautelar no estará, pero su sentimiento indica lo involucrado que está", afirmó Pellegrini, quien aseguró que "era importante ganar al Utrecht para meterse en la lucha por los ocho primeros". "Hicimos un buen partido, aunque nos costó hacer goles", indicó el preparador heliopolitano, al que le gustó "la intensidad con la que entró el equipo". "El rival tuvo una llegada tras la lesión de Amrabat e Isco, pero controlamos el choque. Tuvimos claras ocasiones para finiquitar antes el encuentro y en términos generales hicimos un partido correcto y ellos marcaron un gol que no es habitual. Me dejó contento tras lo traumático que fue el inicio del encuentro", destacó.

Pellegrini ya se refirió al derbi, consciente de que "está todo el mundo en la ciudad esperando el partido". "Los dos equipos llegan con bajas importantes y ahora vamos a buscar esos tres puntos importantes en la liga y darle una alegría a la afición. Estoy seguro que el equipo entrará concentrando en la importancia de sacar esos tres puntos", explicó. "Hay que ver cómo se recuperan los jugadores y después estudiaremos quiénes son los que mejor están para afrontar el derbi".

Por último, negó haber conversado con el presidente dela Federación Chilena de Fútbol ni que una delegación de ese organismo haya venido a Sevilla: "Ni he conversado con el presidente ni ha vendo una delegación aquí. Estoy comprometido con el Betis y me gustaría acabar dirigiendo a la selección en un Mundial. Pero ahora estoy centrado en mi trabajo actual".