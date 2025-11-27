Antony, triste por no estar en el derbi, "el partido más importante del año"

Antony es uno de los nombres propios en esta semana de derbi. Su rigurosa expulsión ante el Girona lo deja, en principio, sin derbi. El club, después de que sus alegaciones no fueran atendidas por Competición ni Apelación acudirá al TAD solicitando la cautelar. El brasileño, mientras, da por hecho que no podrá jugar en Nervión y tras el triunfo ante el Utrecht se mostró muy afectado por esa circunstancia.

"es un triunfo importante en un partido difícil. Sabíamos que era importante ganar en casa y coger confianza antes del derbi", indicó a pie de césped a los micrófonos de Movistar, asegurando que para él "es muy triste no poder jugar por una expulsión por un golpe sin intención". "Está siendo una semana dura para mí", añadió el jugador. "Sé que hay muchos partidos, pero sé lo importante que es este encuentro en la ciudad. Estoy triste y enfadado, porque quiero jugar el domingo", apuntó.

"Es el partido más importante del año y no poderlo jugar es muy duro. La expulsión me ha afectado por la importancia del derbi. Me imaginaba ya jugarlo, pero estaré apoyando a mis compañeros", dijo Antony, que celebró con euforia el tanto de Abde: "Tenemos buena conexión y estoy feliz por el momento de Abde. Está trabajando mucho, ha cambiado la cabeza y está enfocado", aseguró el paulista antes de referirse a Isco y Amrabat: "Ha sido una jugada muy rara. Espero que se recuperen rápido y que no sea nada grave y que el domingo estén con nosotros".