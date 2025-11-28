El Betis ofrece el una valoración médica de Isco y Amrabat: se descarta lesión ósea

El Real Betis Balompié ha hecho oficial con un parte médico la situación de Isco Alarcón y Sofyan Amrabat tras el fortísimo choque que tuvieron ambos en el duelo de la noche de este pasado jueves ante el Utrecht. Ambos futbolistas, han pasado pruebas médicas en la mañana de este viernes y en Heliópolis han informado del parte médico: "tanto Isco como Amrabat se han realizado pruebas médicas que descartan que haya lesión ósea en ambos casos. La vuelta con el grupo dependerá de su evolución en los próximos días".

Con esto, las primeras informaciones que llegan es que el de Arroyo de la Miel estará aproximadamente unas dos o tres semanas de baja (valoración no oficial), aunque podría ser algo más, o algo menos, ya que todo depende como ha informado el combinado bético de la evolución personalizada del jugador. Queda totalmente descartado para el derbi ante el Sevilla de este domingo, también para los choques de Copa del Rey ante el Torrent, FC Barcelona en liga y Dinamo de Zagreb en UEFA Europa League.

Por otro lado, Amrabat también tiene descartada una rotura ósea, y su evaluación sigue siendo la misma: una fuerte contusión en la zona de la tibia, como Isco.

En ambos casos: su regreso con el grupo dependerá de su evolución en los próximos días.