El TAD no concede la cautelar a Antony para jugar el derbi Sevilla-Betis

Después de que el Real Betis Balompié recurriese la expulsión de Antony ante el Girona al comité de Disciplina y también ante Apelación, recibió sendos rechazos, por lo que siguió a la siguiente instancia: el Tribunal Administrativo del Deporte para pedir la cautelar. Esta finalmente ha sido rechazada en la mañana de este viernes y en principio, Antony no podrá jugar el derbi ante el Sevilla FC de este domingo.

A partir de aquí, el conjunto verdiblanco tiene que reunirse en su comité jurídico para decidir si exploran o no otras vías para intentar que el brasileño pueda estar en el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán. La Justicia Ordinaria sería el siguiente paso de una situación que poco a poco se ha ido convirtendo en un aparente 'imposible', aunque ya avisaron desde el principio en Heliópolis que irían hasta el final para apoyar a su futbolista. En estos momentos el equipo jurídico lo sopesa para retrasar todo el proceso y que pueda estar con sus compañeros, como ocurrió en su día con Canales.

Antony y sus lágrimas por no poder jugar el derbi

Tras el partido, el futbolista sudamericano atendió entre lágrimas a los medios de comunicación: "Era un partido muy importante. Ha sido difícil, pero sabíamos de la trascendencia de ganar en casa este duelo antes de El Gran Derbipara acumular confianza. Son tres puntos esenciales"

"Para mí es un momento muy triste. Vengo de una expulsión en la que no hubo intención alguna de hacer daño; esta semana fue muy dura. Sé que hay muchos partidos por delante, pero también conozco la importancia de El Gran Derbi. Salgo un poco triste, enfadado. Quería estar el domingo con mis compañeros; bueno, claro que estaré con ellos. Para mí es el partido más importante del año y va a ser difícil no poder disputarlo. Esta expulsión me ha afectado un poco por la importancia, repito, del encuentro, pues quería jugar ese derbi fuera de casa. Estaré con ellos para ayudar en todo lo que pueda a conseguir el triunfo", cerraba Antony.