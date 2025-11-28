Horario y dónde ver el Sevilla FC - Real Betis: sólo queda la esperanza

Finalizado el partido del Real Betis Balompié ante el FC Utrecht, ahora todas las miradas de la ciudad de Sevilla están puestas en el derbi que se disputará este fin de semana en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El Sevilla Fútbol Club, por su parte, lleva desde el martes preparando un encuentro que se antoja vital por varias razones. Tras el tropiezo frente al RCD Espanyol, los de Matías Almeyda quieren recuperar continuar con las buenas sensaciones en casa, donde han ganado dos de sus últimos tres partidos. Las bajas no se lo pondrán nada fácil al combinado blanquirrojo, que no podrá contar con tres titulares como son Tanguy Nianzou, Gabriel Suazo ni Rubén Vargas.

Por su parte, el Real Betis llega tocado al encuentro ante el eterno rival por un motivo muy parecido. La victoria sobre el Utrecht de este jueves ha dejado un sabor agridulce en los aficionados verdiblancos, que no verán casi con total seguridad a Isco Alarcón ni Sofyan Amrabat sobre el verde del coliseo nervionense. Ambos jugadores se golpearon mutuamente en una acción fortuita a los dos minutos de comenzar el encuentro europeo, teniendo que ser sustituidos y prácticamente descartados por Manuel Pellegrini en rueda de prensa. Se unen de esta forma a las ausencias confirmadas por lesión de Pau López, Héctor Bellerín y Giovani Lo Celso, sumándose Antony de momento hasta que las instancias pertinentes se pronuncien sobre la cautelar.

Dodi Lukébakio celebra su gol ante el Betis en el último derbi. / Julio Muñoz / EFE

Horario del encuentro

El choque entre Sevilla Fútbol Club y Real Betis Balompié se disputará este domingo 30 de noviembre a partir de las 16:15. en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Los blanquirrojos salieron airosos el pasado curso gracias a un gol no exento de polémica de Dodi Lukebakio desde los once metros. El penalti señalado por el colegiado debido a una mano de Diego Llorente no sentó nada bien al conjunto verdiblanco, que vio cómo los suyos perdían una vez más en casa del eterno rival. De los últimos 20 derbis disputados en el coliseo nervionense solamente cuatro terminaron con victoria de los heliopolitanos, por trece que cayeron del lado sevillista y tres empates.

Dónde ver el partido

Además de poder seguirse a través de la web de Diario de Sevilla e in situ en el Sánchez-Pizjuán, el duelo será televisado Movistar + a través de Movistar + LaLiga y LaLiga TV Bar. Las situaciones son muy distintas en Sevilla y Betis, pues los blanquirrojos buscan ganar para continuar poniendo tierra de por medio con el descenso y mantenerse en la zona media de la tabla, mientras que los heliopolitanos quieren afianzarse en la quinta plaza y, por qué no, soñar con mantenerse lo más cerca posible de la quinta posición que ocupa el Atlético de Madrid cuando se ha cumplido un tercio del campeonato doméstico. Tras los distintos contratiempos de esta semana, ambos equipos saben que tendrán que dar el 200% si quieren llevarse los tres puntos de un duelo tan apasionante como complicado de ganar.