Así jugaron los futbolistas del Sevilla ante el Espanyol

Ejuke trata de marcharse de Romero con Urko a su espalda.

La lesión de Januzaj y sobre todo la de Rubén Vargas por sendos problemas musculares ya desviaron en parte el camino de un Sevilla que se sacudió con entereza el arreón inicial del Espanyol. Después, entre los jugadores de refresco se vio que faltaba chispa en las piernas por la inactividad: Alfon, Agoumé, Alexis Sánchez. Incluso Ejuke, que estuvo punzante por la derecha, pronto se desfondó.

Vlachodimos Otra de sus paradas en las que parece tener un imán cuando abre sus extremidades. En los goles, parábolas imposibles.

Juanlu Descolocado en el primer gol, sigue faltándole vigor físico.

Castrín Se dejó ganar la pelota ante Kike García en el origen del 1-0. Se complicó con la pelota a veces.

Marcao Los centrales, sobre todo, tienen que ser más conscientes de sus defectos que de sus virtudes. Sigue haciendo cosas extrañas.

Suazo Buen trabajo de ida y vuelta en la banda.

Sow Sigue siendo un medio insustancial, que trota de puntillas en los partidos.

Batista Mendy Fundamental su despliegue para que el Sevilla le arrebatara el balón al Espanyol en la primera parte.

Januzaj Trató de sacar centros y dar algún pase creatuivo desde la derecha, pero su físico volvió a hacer ¡crack!

Peque Se ha soltado con confianza y fue la pieza que desequilibró en la primera parte, pero no tuvo acompañamiento.

Vargas Es de los pocos que tiene desequilibrio por calidad individual en ataque y lo demostró en la jugada que debió ser sancionada con penalti, que a la postre pudo resultar decisiva para el partido.

Akor Adams Lento en la intuición y la reacción para anticiparse al marcador y ganar las ventajas en los ataques. Muy limitado en el plano técnico, como se vio en el control que origina el 2-0.

Ejuke Desborde imaginativo al que le faltó resolución.

Alfon Creo peligro, pero con el golpeo perdido.

Agoumé Sin ritmo alguno.

Gudelj Pases de seguridad.

Alexis Sánchez Muy precipitado, quiso estar en todas y estuvo impreciso en controles y toques.