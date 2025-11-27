El Sevilla calienta motores para el derbi entrenando en el Jesús Navas

Los derbis siempre son especiales, y más aún cuando se juegan en campo propio. Ambos equipos buscan preparar de la forma más adecuada un partido en el que siempre hay más en juego que tres puntos que, en el caso del Sevilla Fútbol Club, servirían para acercarse un poco más al objetivo de la salvación tras dos temporadas en las que la permanencia ha sido una odisea. Matías Almeyda afronta el encuentro con cuatro bajas, tres de ellas titulares como son Tanguy Nianzou, Gabriel Suazo y Rubén Vargas, aunque recuperando a un César Azpilicueta que apunta al once inicial ante el Real Betis Balompié

El técnico sevillista ha optado por realizar el entrenamiento de este jueves en el Estadio Jesús Navas, donde habitualmente juega el Sevilla Atlético, algo inusual en el día a día del primer equipo hispalense. Los jugadores disponibles del combinado nervionense se han ejercitado en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios en un día donde ha tenido mucha presencia el esférico, realizando ejercicios de pase tanto en el calentamiento como al inicio de la sesión dirigida por Almeyda.

José Ángel Carmona atiende a Matías Almeyda en un entrenamiento del Sevilla. / Juan Carlos Muñoz

Dudas en el once del derbi

El Sevilla Fútbol Club ha entrenado este jueves con los mismos jugadores que el pasado miércoles exceptuando el regreso de Nemanja Gudelj, quien realizó trabajo específico al margen del grupo en la segunda sesión de la semana. Pese a que no apunta a la titularidad en el centro del campo, el serbio se encuentra totalmente disponible y Matías Almeyda podría contar con él en caso de necesidad. Tanguy Nianzou, que se dejó ver haciendo carrera continua en solitario, no ha aparecido en el Jesús Navas y continúa inmerso en su proceso de recuperación, tratando de acortar plazos para regresar cuanto antes.

Sin Suazo ni Vargas, Almeyda deberá cambiar su once de gala para recibir al Real Betis. El renacido Azpilicueta podría jugar tanto de central como en el costado izquierdo, donde no estará casi al 100% un Kike Salas que ha sido condenado al ostracismo por su entrenador. En la zona ofensiva, Chidera Ejuke, Alfon González o incluso Juanlu Sánchez podrían ocupar el carril derecho, aunque no sería descabellado pensar en el de Montequinto como lateral diestro mientras que José Ángel Carmona juega a banda cambiada. Aún le quedan dos entrenamientos al técnico bonaerense para ver qué jugadores están disponibles en un encuentro que paraliza todos los años por completo la ciudad de Sevilla.