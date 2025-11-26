César Azpilicueta se apunta al derbi en una sesión sin Nemanja Gudelj y con la sorpresa de Tanguy Nianzou

La mañana del miércoles ha sido, cuanto menos, entretenida en el Sevilla Fútbol Club. Los hispalenses anunciaban a primera hora que Gabriel Suazo sufría una lesión en el sóleo que le impedirá estar junto al resto de sus compañeros durante las próximas dos o tres semanas, sumándose así a las ausencias de Adnan Januzaj y Rubén Vargas, ambos lesionados en el choque del pasado lunes ante el RCD Espanyol. Sin embargo, la cosa no quedaría ahí, y la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios sería epicentro de nombres propios para lo bueno y para lo malo.

Nemanja Gudelj ha sido la ausencia más destacada del segundo entrenamiento del Sevilla en esta semana. El serbio, que ha realizado trabajo específico, no tiene muchas papeletas para partir de inicio en el Gran Derbi del próximo domingo ante el Real Betis Balompié, no así Lucien Agoumé y Batista Mendy, quienes se han entrenado con total normalidad y cuya presencia en el once titular de Matías Almeyda parece totalmente asegurada. Otro que continúa integrándose poco a poco en la dinámica es Isaac Romero, ausencia destacada en la convocatoria ante el Espanyol, que podría contar con algunos minutos en un duelo que se antoja tan apasionante como necesario de ganar para los nervionenses.

Isaac y Joan Jordán, durante un entrenamiento del Sevilla. / Antonio Pizarro

¿Podrá jugar Azpilicueta el derbi ante el Betis?

Las noticias positivas han sido el regreso de César Azpilicueta junto al primer equipo del Sevilla Fútbol Club y ver a Tanguy Nianzou pisando césped, aún al margen de sus compañeros. El navarro es una de las piezas claves de Matías Almeyda desde que se concretase su fichaje por la entidad nervionense, aunque las lesiones le han impedido tener la continuidad que tanto él como el sevillismo hubieran querido. Con Marcao como único central indiscutible para el técnico bonaerense, lo lógico sería pensar que el que fuera capitán del Chelsea lo acompañase el próximo domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, aunque la lesión de Suazo complica los planes en defensa y podría mandar al exjugador del Atlético de Madrid al costado izquierdo.

Por su parte, Nianzou ha sido la gran sorpresa de la mañana y todo hace indicar que se encuentra acortando plazos para regresar lo antes posible con el grupo. El galo, que en teoría no se reincorporaría hasta principios del próximo año 2026, se ha dejado ver en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios realizando carrera continua mientras sus compañeros se ejercitaban a las órdenes de Matías Almeyda. El amplio historial de lesiones desde su llegada a la capital andaluza no invita a ser optimista con el canterano del Paris Saint Germain, aunque su entrenador parece dispuesto a sacar lo máximo de un jugador que no ha llegado a ser lo que se esperaba de él.