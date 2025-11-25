Se dispara la reventa para el Gran Derbi: hasta 200 euros por una entrada

Finalizada la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports, muchas miradas están puestas en el partido que tendrá lugar el próximo domingo 30 de noviembre a partir de las 16:15 en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El Sevilla Fútbol Club, que cayó este mismo lunes ante el RCD Espanyol, recibe a un Real Betis Balompié que empató con el Girona CF y se medirá el jueves al FC Utrecht en la quinta jornada de la UEFA Europa League. Ambos equipos llegan, por el momento, con bajas preocupantes a uno de los duelos más esperados del año: los nervionenses sin Rubén Vargas, que se marchó lesionado del RCDE Stadium y los verdiblancos sin Antony, quien vio la tarjeta roja en el Estadio de La Cartuja por un remate de chilena que impactó en la cara de Joel Roca.

Todo hace indicar que esta próxima jornada se vivirá un auténtico partidazo en el coliseo nervionense, motivo por el cual ha vuelto a surgir uno de los grandes problemas de este tipo de encuentros: la reventa de entradas. Es habitual ver en ciertos portales web cómo aficionados del equipo que juega como local, en este caso el Sevilla, anuncian la venta de su abono o un pase nominativo para sacar un rédito económico bastante importante. Usando la conocida estrategia de la "venta del bolígrafo", que consiste en publicar una oferta donde el objeto de transacción es este con una entrada como "regalo", hay usuarios que consiguen un buen pellizco en partidos de este calibre.

Distintas entradas de reventa para el Gran Derbi / Pablo Sánchez

Solamente superado por Barcelona y Madrid

Usando como referencia la web de Milanuncios podemos encontrar distintos precios para el evento del próximo fin de semana, todos entre los 100 y los 200 euros, siendo este el más caro por el momento. Las ofertas no son solamente para la zona local, ya que incluso algún aficionado del Real Betis Balompié ha buscado vender una entrada en el sector habilitado para los visitantes. Esta práctica, castigada tanto en el conjunto verdiblanco como en el Sevilla Fútbol Club, no hace más que aprovecharse de los más desesperados por acudir a uno de los encuentros más esperados no sólo en la capital hispalense, sino en el mundo del fútbol.

Las únicas ventas que superan al Gran Derbi sevillano en lo que a precio se refiere son las visitas del Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid al Estadio de la Cartuja. El combinado blaugrana será el siguiente rival de los pupilos de Manuel Pellegrini tras el choque ante el Sevilla, disputándose el encuentro en el Puente de la Inmaculada, mientras que para ver a los merengues habrá que esperar hasta el mes de abril. Sin embargo, las reventas no cesan y ya se puede comprar un pack de 500 euros en el que se cede "un carnet juvenil y otro de adulto" para cuando Xabi Alonso y su equipo se midan al Real Betis este curso.