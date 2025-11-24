El Sevilla juega contra todos, también contra sus propias deficiencias (2-1)

Nueva derrota del Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda y una sensación que produce desasosiego, porque los sevillistas parece que juegan contra demasiados elementos, hasta contra sí mismo. El buen fútbol del primer periodo no les sirvió a los visitantes para ponerse por delante, ni siquiera a través de un claro penalti cometido por El Hilali sobre Rubén Vargas que no quisieron revisar los dos árbitros, el del campo y el de la estufita, sobre todo. Después llegarían los errores propios, esos que hacen que otro de los enemigos de los sevillistas sean ellos mismos, de Castrín y de Juanlu, en el 1-0, y de Akor Adams, en el 2-0, para que todo se decantara hacia el Espanyol.

Demasiados elementos, por tanto. Tampoco las lesiones fueron un factor a favor, pues Januzaj se rompió en la primera mitad y Rubén Vargas siguió el mismo camino en el arranque de la segunda. El equipo está cogido con alfileres incluso en la calidad física de sus elementos y los gestos de impotencia cuando los futbolistas notan el 'navajazo' en el músculo no hacen más que corroborarlo.

Otra cuestión es la buena actuación de un Dmitrovic que se tuvo que marchar del Sevilla casi humillado porque un director deportivo había preferido a un Álvaro Fernández, Ferlló en sus camisetas. Las cosas del fútbol...

Lo cierto y verdad, pues, es que la racha favorable en las visitas al Espanyol se iba a cortar en este lunes en los albores de la temperatura invernal. El Sevilla ofreció muchas caras, alguna buena y mayoritariamente malas, porque el resultado siempre predomina sobre todo los juicios que se puedan realizar y la realidad es que Sesma Espinosa consignaba en el acta un 2-1 al final.

Metamorfosis tras el minuto 10

El Sevilla iba a protagonizar en Cornellá-El Prat su mejor primera parte de la temporada con la excepción del otro partido contra un equipo barcelonés, el de casa ante el FC Barcelona. Los hombres de Almeyda, bajo la batuta de un Peque que está creciendo en su fútbol de manera exponencial, supieron reponerse a un pésimo arranque para salir con la pelota jugada y para rozar el gol en infinidad de ocasiones diáfanas para haberlo cantado.

Datos El Sevilla remató 22 veces a puerta, 14 de ellas entre los tres palos, números increíble fuera de casa, pero no fue capaz de aprovecharlo para ganar

Fue bastante curiosa la metamorfosis, porque en los diez primeros minutos había comparecido un equipo timorato, desordenado y que pudo ponerse por debajo en el marcador en varias acciones. Particularmente clara fue la que tuvo Pere Milla al arrancar en solitario por la espalda de Marcao. Era el minuto 6 y Vlachodimos salvaba a los suyos. Antes (4') también Kike García estuvo muy cerca de marcar con su pierna izquierda en un triple regalo de Mendy y Vargas, al alimón al desentenderse de la labor defensiva, y de Sow con un despeje espantoso.

Pero con la primera llegada de Vargas, que acaba con un centro a las manos de Dmitrovic (13') todo viró 180 grados. El Sevilla se encomendaba al fútbol de Peque para tener la posesión del balón y para mandar con solvencia en el juego. Tuvo la primera opción clarísima Vargas (16') en un córner de estrategia en corto entre Januzaj y Peque. Después llegaría el disparo al poste del propio Peque (17') tras dividir a la defensa local, una pelota que no llegó a tocar Vargas con todo a favor después de un cabezazo de Peque que le dio un buen susto a Dmitrovic y que volvía a rozar el poste (20'). Una doble opción de Akor Adams tras un robo del nigeriano que no sabía resolver a su favor (29') para cerrar con un penalti clarísimo, porque lo derriba con un toque de su pierna abajo, de El Hilali a Vargas en una excelente jugada del suizo (32').

Paradón de Dmitrovic a Suazo

Estaba por llegar, sin embargo, el momento en el que el gol sevillista estuvo más cerca. Fue otra jugada iniciada en Peque, que pasó por Ejuke y Juanlu antes de que Suazo dispara cruzado a bocajarro. Dmitrovic, ya batido y a contrapié, fue capaz de sacar su pierna a última hora para evitar un tanto que ya parecía seguro en el minuto 36.

No fue así y había que esperar a lo que deparara la segunda mitad ya con Ejuke en el campo en sustitución de un Januzaj de cristal que volvía a caer víctima del enésimo problema muscular del belga. La cuestión era mantener el mando que estaban mostrando los hombres que vestían completamente de rojo, pero todo iba a cambiar muy pronto, demasiado rápido.

Castrín no va con fe a un duelo con Kike García y el delantero se queda con el balón por el costado derecho, pase para Dolan y éste le pone el balón a Pere Milla para que Juanlu no se entere de que un defensa lo primero que tiene que hacer es eso, proteger a su portero.

Los futbolistas sevillistas parecen no explicarse la derrota tras el final con el 2-1. / Alejandro García | Efe

Gol para el Espanyol y todo cambia para un equipo tan frágil como este Sevilla. Encima se lesiona también uno de sus principales estiletes, un Rubén Vargas que se suma a la larga lista de varados por cuestiones musculares. Las noticias negativas se acumulaban para los sevillistas.

Aunque El Hilali salvaba un remate de Ejuke casi a bocajarro (63'), la capacidad de reacción no aparecería hasta los minutos finales, precisamente después de que Roberto consiguiera el 2-0 en un golazo tras un error lógico de Akor Adams a la vista de sus problemas con los controles. Muy rápido llegaría el autogol de Cabrera después de un remate de Marcao en el enésimo córner a favor de los sevillistas.

Ahí, ya casi en la prolongación, sí tratarían de rebelarse los rojos ante los inconvenientes, pero Akor Adams iba a rematar de una forma estrafalaria un buen centro de Alfon (93') y en la falta final Gudelj tomó la responsabilidad para pedir un supuesto penalti por manos de Pickel en la barrera. No lo pareció y el Sevilla se fue con la sensación de que había perdido tanto por los méritos del Espanyol como, sobre todo, por los deméritos de la tropa que trata de comandar Almeyda.