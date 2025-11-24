Espanyol-Sevilla: en directo el partido de Liga

El Espanyol y el Sevilla disputan desde las 21:00 el partido que cierra la jornada decimotercera de Primera División en el RCDE Stadium. Arbitra el debutante en la categoría Miguel Sesma Espinosa (del Colegio Riojano) con Pizarro Gómez en el VAR.

El equipo de Almeyda aspira a sumar puntos que refuercen su crecimiento como equipo. El entrenador argentino no quiere "mirar clasificación ni quién va por abajo y quién por arriba ni nada". Pero es imposible no mirar de reojo la tabla: el Sevilla adelantaría al Espanyol si vence porque lo tiene a dos puntos y se situaría sexto: en puesto europeo.

Las dudas son numerosas en el once del Sevilla debido al estado físico de muchos futbolistas y a que el partido inmediatamente posterior es el derbi. Almeyda recuperó y se llevó a Barcelona a jugadores que salían de lesión entre los que destacan Agoumé y Alexis. También el central Cardoso. Isaac y Azpilicueta no están aún listo y esperan turno para la próxima jornada.

Almeyda elogió al equipo de Manolo González por considerarlo como un conjunto con muchas facetas positivas en su juego tanto dinámico como a balón parado. Además elogió la fuerte identificación de los jugadores blanquiazules con el entrenador canterano catalán. En sus filas es baja por un esguince de rodilla Javi Puado.

El Sevilla llega tras el triunfo balsámico sobre el Osasuna (1-0) y el Espanyol después de dos derrotas consecutivas: en Vitoria (2-1) y contra el Villarreal en casa (0-2).