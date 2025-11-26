Así ha sido el regreso de Nianzou y Azpilicueta a los entrenamientos con el Sevilla
La vuelta del navarro se antoja vital para Matías Almeyda
Todos los detalles del entrenamiento a puertas abiertas del Sevilla FC
Matías Almeyda en el entrenamiento de este miércoles. Tras las bajas de Rubén Vargas y Adnan Januzaj en el RCDE Stadium, a los que se ha sumado Gabriel Suazo, el Sevilla Fútbol Club recupera a César Azpilicueta de cara al Gran Derbi del próximo domingo. Además del navarro, Tanguy Nianzou se ejercita al margen del grupo y tratará de recuperarse lo antes posible para que el técnico bonaerense cuente con un efectivo más en el eje de la zaga.