El Sevilla anuncia un entrenamiento a puertas abiertas antes del Gran Derbi

Tras la derrota ante el RCD Espanyol, el Sevilla Fútbol Club debe mentalizarse muy bien para el Gran Derbi ante el Real Betis Balompié. Los nervionenses, superados por el eterno rival en la tabla estas últimas temporadas, tienen la complicada tarea no sólo de creerse que pueden ganar al combinado verdiblanco, sino de convencer a una afición cansada de todo lo que ocurre en el día a día de una entidad marcada por la inestabilidad. Para ello, el conjunto blanquirrojo ha convocado un entrenamiento a puertas abiertas este próximo sábado.

El comunicado del Sevilla

"La semana del derbi siempre es especial y en el caso de esta temporada volverá a contar con una cita previa de indudable valor emocional: un entrenamiento del equipo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán rodeado por su afición.

Tendrá lugar el sábado 29 a las 12.00 horas, abriendo las puertas del estadio desde las 11.00 horas. Las zonas que estarán habilitadas serán Preferencia y Grada Baja de Gol Norte, aunque en función de la afluencia podrían abrirse tanto la Grada Alta de Gol Norte como la Grada Baja de Fondo.

Las entradas no tendrán ningún costepara todo aquel que quiera acudir a darle el último apoyo a los jugadores antes del derbi, aunque sí es necesario adquirir la entrada digital. Todos los socios del Sevilla FC tienen preferencia a la hora de conseguirla, mediante este enlace desde este martes a las 12.00 hasta el viernes a esa misma hora. Cada socio tiene la opción de conseguir hasta un total de cuatro entradas. Una vez finalizado ese período, quedará abierto el plazo para el público general, mediante el mismo enlace y también de forma gratuita.

Las taquillas físicas del estadio estarán habilitadas el mismo sábado desde las 10.00 para posibles incidencias. En ningún caso se podrá acceder al estadio sin una entrada válida".