Suazo: la inesperada baja en el derbi por una lesión en el sóleo

Mala nueva en el Sevilla de las lesiones musculares. Gabriel Suazo también se pierde el derbi como Nianzou, Rubén Vargas y Januzaj, los tres lesionados de media duración que están en la enfermería nervionense. El futbolista chileno sufrió una lesión en el sóleo en el partido de Cornellá y estará de baja entre dos y tres semanas, con lo que se perderá al menos dos o tres encuentros y tendrá justo reaparecer antes del parón de Navidad.

Lo que es seguro es que no jugará el domingo frente al Betis en el Ramón Sánchez-Pizjuán, lo que acarrea un importante e inesperado problema para Matías Almeyda, puesto que el lateral derecho es el único en la plantilla que no tiene relevo específico con ficha del primer equipo.

Ahí puede jugar Kike Salas como ha hecho alguna vez, o José Ángel Carmona a pierna cambiada, como también ha sucedido en más de una ocasión. O actuar el lateral del filial Oso, que sí es zurdo y suele ir en las convocatorias del primer equipo.

Con la baja del chileno para el derbi y seguramente para el siguiente partido como mínimo, Almeyda tiene ya cuatro bajas seguras por lesión muscular este domingo y seguramente en la siguiente semana, en la que juega la Copa del Rey en Extremadura antes de visitar Mestalla.

En el mejor de los casos, Suazo podría reaparecer ya en casa ante el Oviedo el domingo 7 de diciembre, antes de la visita al Real Madrid el sábado 20, último partido antes del parón navideño.