Parte médico de Rubén Vargas y Januzaj: lesión en el bíceps femoral izquierdo

Rubén Vargas y Januzaj sufren la misma lesión, aunque el tiempo de recuperación dependerá de la evolución de cada uno. El internacional belga se lastimó tras recibir una falta en la primera mitad, y el internacional suizo sufrió casi idéntica dolencia, al menos por la zona, en una acción ofensiva en la que se echó la mano al muslo izquierdo cuando trataba de perfilarse para disparar.

El parte médico ofrecido en la noche de este martes por el Sevilla da poca pista sobre el tiempo de duración de sus respectivas lesiones y sólo afirma que ambos quedan pendientes de evolución. Están descartados para el derbi, eso sí, y para algunos partidos más cuyo número exacto ya dependerá de cómo vayan recuperándose.

Según ese escueto parte médico, "Adnan Januzaj y Rubén Vargas, que tenían que ser sustituidos en el encuentro de ayer ante el RCD Espanyol, sufren ambos una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo, según informan los servicios médicos del Sevilla FC, quedando pendientes de evolución".

Januzaj ya dio pista del alcance de su lesión antes de que se conociera el parte médico, al afirmar en sus redes sociales que "no esperaba tener que parar en este momento" de la temporada y que en todo caso "volverá más fuerte".

Los futbolistas se sometieron en la tarde de este martes a las pruebas médicas pertinentes para conocer el diagnóstico después de los claros síntomas de que se habían roto muscularmente que evidenciaron ambos durante el partido en Cornellá. Y el resultado es la previsible lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Una fastidiosa casualidad que los privará de jugar un partido tan esperado por todos, incluidos los profesionales, como es el derbi del domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán.