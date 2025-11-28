La opinión de Azpilicueta sobre la polémica roja a Antony: "El VAR ha cambiado mucho el fútbol"

El Sevilla–Betis llega marcado por muchos aspectos, detalles y factores y uno de ellos es el asunto de Antonio y toda la polvareda que levantó su polémica expulsión en el partido de los verdiblancos contra el Girona. En espera del recurso del Betis al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), dependiente del Consejo Superior de Deportes (CSD) después de que el Comité de Apelación rechazara sus alegaciones, Azpilicueta también habla durante su entrevista a Diario de Sevilla de una jugada que vio y en la que anduvo con pies de plomo, aunque su opinión es contraria a la desnaturalización que el VAR ha traído al fútbol

–¿Va a estar muy pendiente de los comités por si le quitan la tarjeta roja a Anthony?

–Si está, está. Si no está, no está. Tampoco puedo hacer nada para ello. Yo creo que la opinión que demos de poco sirve.

–¿Ha visto la jugada? ¿Qué le parece? ¿En el fútbol de sus inicios hubiera sido roja?

–Sí, he visto la jugada. El VAR ha cambiado mucho el fútbol, la verdad. Y en ese aspecto sí que me da a veces... El que metas un gol y que no puedas celebrarlo... De verdad, cuando haces un gol es una emoción que no solo la vive el jugador, también el equipo, el staff, el aficionado. Es algo increíble y ahora ya no puedes casi ni celebrar un gol, porque no sabes si hace 10 segundos, y me ha tocado vivirlo, le ha dado a uno en la mano y ya no es gol. Y luego es tan subjetivo, y está la pantalla. En el fútbol sin VAR todos cometemos errores, los árbitros, los jugadores, todos cometemos errores. Y yo creo que los errores son parte del juego. Hay que intentar mejorarlo y en ese aspecto sí que a veces echo en falta esa pasión que hacía que cuando tocaba el balón en la red era gol.

–¿Cree que se ha desnaturalizado el fútbol con el VAR, las nuevas tecnologías y la revisión constante de las reglas?

–Bueno, igual de aquí a 20 años es un sistema que está muchísimo más mejorado. Con los años iremos viendo. Todo es una evolución. Antes se la podías pasar al portero y la cogía con la mano, algo impensable ahora; después del COVID se pusieron cinco cambios, cuando toda la vida habían sido tres y seguimos con cinco cambios. Las convocatorias cada vez son más jugadores. Veremos a ver cómo evoluciona.

–¿Cree que el árbitro pita ahora de otra forma por tener detrás el VAR?

–Es una pregunta para ellos. Y preguntarles cuando hay Copa del Rey, por ejemplo, que no hay VAR, ¿cómo se sienten? ¿Se sienten con más libertad, más concentrados, menos concentrados? Eso es algo que creo que es natural. Yo creo que el objetivo está claro, todo el mundo queremos que haya menos errores. Pero para mí también un córner que no es córner es decisivo. Una amarilla que no es amarilla es decisiva, porque luego te sacan la segunda y te expulsan. Entonces, hay tantas cosas que sí, que intentamos cubrir las acciones, pero es que hay muchas otras acciones... Una falta en el medio campo que no es falta o que sí ha sido es decisiva. Entonces...

–Como si hubiera una falsa seguridad jurídica y no terminase de plasmarse la justicia en el fútbol...

–Yo creo que también el árbitro se puede equivocar, el línea se puede equivocar, como yo me equivoco y ya está. Creo que hay que naturalizarlo y ya está, es algo que intentaremos mejorarlo, ¿no?