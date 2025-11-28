Azpilicueta: "Si el equipo necesita que esté en el derbi, voy a estar"
Tras superar su segunda lesión muscular, Azpilicueta no se arroga ningún liderazgo pese a que es esperado como un Héctor salvador y no ve favoritismos: “Todos daban como favorito al Barcelona”
Azpilicueta, sobre la polémica roja a Antony: "El VAR ha cambiado mucho el fútbol"
El Sevilla lo necesita y el sevillismo lo espera. Llega el derbi y en el equipo de Matías Almeyda una defensa siempre en entredicho echa de menos al veterano guerrero y eterno aprendiz, según se confiesa. César Azpilicueta Tanco (Zizur Mayor, 28-08-1989) está llamado a ser el baluarte sevillista... si el cuerpo se lo permite.
–La gran pregunta: ¿jugará el derbi?
–Bueno, estoy con muchas ganas, estoy haciendo lo máximo e intentando recuperarme lo mejor que puedo para llegar en las mejores condiciones al partido del domingo. Pero no puedo decir a día de hoy si voy a estar bien del todo, o nada. Hay que seguir acumulando y ver en las condiciones que llego. Por supuesto que antepongo el equipo ante todo, si necesita el equipo que esté, voy a estar. Soy así, no pienso en mí e intento ayudar lo máximo.
–¿Si fuera otro partido en lugar del derbi estaría ya descartado?
–Para mí todos los partidos... Nunca ha dicho, 'mmm, este partido no me apetece jugar' o 'este partido no es tan importante'. Porque cuando te llega una oportunidad hay que intentar aprovecharla, sea un partido como este, como es el derbi, o sea otro partido distinto. Cuanta más experiencia tienes más te das cuenta y más valoras lo que significa tener la suerte de ser futbolista, de estar sano para poder entrenar, para poder jugar un partido profesional y eso yo creo que hay que valorarlo y muchas veces parece que lo damos por garantizado. Si puedo entrenar entreno y si puedo jugar, juego y no me importa si es un rival u otro. Este partido sabes que es un partido especial, que no es un partido cualquiera, y si puedo voy a jugar, por supuesto.
–¿En qué momento ve al Sevilla para afrontar un partido tan distinto?
–Bueno, yo creo que si hubiésemos ganado el lunes hubiésemos estado con tres puntos más y otro nivel de optimismo. Pero somos los primeros autocríticos y aunque hubiésemos ganado, quizás para el exterior hubiese sido un mejor momento, pero si un partido no responde a lo que queríamos o no hemos jugado bien y hemos ganado, somos los primeros autocríticos que no solo vemos el resultado. El lunes hubo muchas cosas positivas, menos el resultado, que al final es lo que te hace conseguir los objetivos.
–¿Ve que llegue el Betis como favorito?
–Depende a quién se pregunte, yo creo que habrá gente que los verá como favoritos, otros que nos verá a nosotros por diferentes razones. Yo soy de la opinión de que cuando hay un derbi o un partido importante el favoritismo tampoco sirve de mucho. Hemos visto partidos que ha habido favoritos clarísimos y luego se ha dado el resultado contrario, así que eso es un tema de opinión exterior. El día del Barça, por ejemplo, yo creo que todo el mundo daba por favorito al Barcelona, y ganamos 4-1. O sea, al final cada partido tiene su historia.
–¿Qué destacaría como mejores bazas del Betis de Pellegrini?
–Es un equipo que lleva mucho tiempo trabajando junto, tienen una plantilla amplia, tienen diferentes opciones en prácticamente todos los puestos de la plantilla. Yo creo que en eso se ha visto que han ido progresando, que tienen jugadores de calidad que pueden hacer la diferencia en cualquier momento
–¿Y las bazas del Sevilla?
–¿Las del Sevilla? Pues está claro que tenemos que ser un equipo. Eso es lo más importante, el jugar como equipo y tener esa convicción de que lo podemos hacer. Ha habido muchos partidos que no hemos llegado ni al 50% del equipo, que podemos dar mucho más. Esa exigencia, esa ambición la tenemos que demostrar en el campo, pero no solo en el campo, sino cada día, en cada entrenamiento, en cada detalle, ya sea un saque de banda, porque al final esos pequeños detalles son los que nos han penalizado. Y a pesar de eso hemos perdido 2-1, hemos empatado... El lunes hicimos un partido bueno, salvo los primeros diez minutos, no fue suficiente, pero creo que así el equipo está más cerca de conseguir lo que queremos.
–¿Tiene la sensación de que a la defensa del Sevilla le hace falta que vuelva Azpilicueta, como opina la prensa y el sevillismo? Para poner un poco de orden...
–Bueno, intento ayudar desde mi posición. Todos queremos ganar los partidos, que no metan gol. Sí que es cierto que es un área que tenemos que mejorar como equipo. Yo me considero parte del equipo, yo cuando nos meten gol sufro porque como defensa quieres dar esa confianza también a la gente del ataque y no tener que estar ganando los partidos 4-2, porque hoy en día el fútbol son pequeños detalles y cuesta mucho hacer gol y por eso cuando hemos regalado nos han penalizado y a nosotros cuando hemos tenido que hacer gol no han regalado. Tiene que ser muy complicado para el rival el que te crean ocasiones, el que te hagan goles. Porque nosotros cuando estamos atacando, también lo sufrimos.
–Con Azpilicueta en el césped el Sevilla solo perdió con el Villarreal. ¿Tiene la sensación de ser imprescindible?
–No, nunca me considero un jugador individualista, al revés, me considero un jugador de equipo y con esa estadística yo veo los goles en contra totales, no me fijo si conmigo en el campo o si no, porque igual conmigo en el campo han metido gol. Yo intento en mi posición ayudar al máximo, que no haya goles, ayudar a los compañeros y cuando me ha tocado estar fuera, pues apoyar, animar, dar consejos.
–¿Más cómodo en línea de tres o de cuatro?
–En ambas. Si hubiese tenido que elegir cuando empecé... Yo empecé de extremo derecho. Si hubiera dicho que mi puesto es extremo derecho... Cuando empecé con Cuco Ziganda en Osasuna me dijo: 'vas a jugar de lateral'. Y empecé y, bueno, liaba unas... Y él insistió, insistió, insistió y mejoré porque si no mejorabas pasaba al tren. Y luego fui al Chelsea y empecé a jugar de lateral izquierdo y luego de central en línea de tres. De carrilero he jugado... Y lo que toca, o sea, mejorar, aprender. Me ha dado muchas posibilidades de aprender nuevos puestos, de combinar con gente en diferentes posiciones y de aprender. Y la verdad que ha sido una virtud que he tenido en mi carrera. Vamos, que sigo con los ojos abiertos para seguir mejorando.
–Bueno, solo tiene 36 años, todavía le queda margen para aprender...
–Me queda, me queda. No, no, nunca sé para de aprender, así que...
–¿Por qué un futbolista que fue líder de un Chelsea campeón, que ha ganado títulos en Francia con el Marsella y todos los títulos posibles con el Chelsea elige un Sevilla que está medio en ruinas?
–Es una pregunta... No sé, tuve esa esas ganas y esa ambición de venir aquí, de intentar ayudar. Sabía que se venía de dos temporadas de resultados por debajo de lo que el sevillismo estaba acostumbrado y bueno, cuando hablé con Matías, con Antonio, con el presidente me vi con fuerzas de poder ayudar al equipo a mejorar y por eso me decidí a venir.
–¿Cómo le convencieron de ser un César que venía de conquistar las Galias, y Britania, a ser un Héctor que defiende una Troya en ruinas?
–Bueno, tenía esa sensación de que si iba a un proyecto tenía que estar 100% convencido. Yo creo que del fútbol del pasado no se vive, o sea, los títulos que me has dicho pues muy bien y me encanta ver fotos, pero, bueno, para eso cuando toque pues ya tendré tiempo de disfrutarlo, ¿no? Siempre he sido una persona que cada tres días jugaba y que acababa el partido y ya pensabas en el siguiente y con esa ambición al final vas hacia delante. Me dije, 'oye, ¿cómo estás tú físicamente?'. Me preparé para ver si llegaba un proyecto que me convenciese, si no, hubiese parado, o sea, no me iba a ir a cualquier sitio por ir, esa es la realidad. Llegó esta oportunidad y me vi capacitado para poder ayudar. Vine y en dos semanas ya estaba jugando, jugué cinco partidos seguidos, ahora he vivido un poco la otra cara de la moneda, ¿no? Creí que podía ayudar y en ello estamos. Ahora estamos en noviembre y aún queda mucha temporada.
–¿Cómo valora que hubiera equipos como un Villarreal de Champions quisieran contar con usted?
–Bueno, tengo que decir que muchas veces salen cosas, luego no salen. He tenido mucho muchas reuniones, esa es la realidad, con equipos de España, del extranjero y las he tenido personalmente, no tengo agente, lo he hecho yo solo. Me gusta ver a las personas, me gusta sentir lo que quieren de mí y yo también transmitir lo que buscaba. En esta etapa de mi carrera lo tenía que hacer así. Hay veces también que el fútbol te lleva a situaciones que dices, 'bueno, oye, en esta opción puedo realmente tener un impacto'. Tampoco sabía si iba a jugar o no iba a jugar. A mí nadie me ha prometido cuando firme aquí que iba a jugar. El contrato no pone que tengo que jugar.
–¿Espera llegar al número de partidos prefijado para renovar otro año automáticamente?
–No es por llegar o no llegar. La cuestión es, oye, están yendo a las cosas como queremos, qué visión hay de cara a la temporada que viene. Lo primero es estar 100% físicamente, que las últimas cinco semanas no he podido tener esa continuidad. Y a partir de ahí intentar ayudar al equipo.
–No piensa todavía en el descanso del guerrero... Con 36 años muchos pensaban que era la hora de volver a Osasuna...
–Yo a Osasuna estoy eternamente agradecido, porque yo empecé con 12 años. Debuté con 17 años, que esa sensación de debutar no me la va a quitar nadie. Jugué en la UEFA la primera vez que nos podíamos clasificar a cuartos de final, fui el jugador más joven en jugar más de 100 partidos y ya de ahí fui a Marsella. Ellos tampoco me tenían que fichar porque sí, porque yo haya estado allí. Me tienen un cariño que yo cuando juego allí ha sido increíble. Eso no va a cambiar y siempre he seguido a Osasuna y desde que me he ido miro siempre los resultados. M fui en 2010 y volví en 2024 con el Atlético. Y 14 años después todavía me recordaban y eso es un cariño que no va a cambiar.
–Estuvo once años en Inglaterra, ¿qué se aprende en la Premier League?
–De 2012 a 2023... Muchas cosas. Si algo tiene la Premier es que no te da respiro. A mí el salto al Olympique de Marsella me cambió muchísimo porque llegas a un club grande, venían de ganar la liga y ya la exigencia cambia. Ya tienes que ganar otros partidos, un empate es malo, jugar la Champions. Sufrí la lesión de rodilla (ligamento cruzado) que te hace ver el fútbol completamente diferente. Y ya salí al Chelsea, y no iba como una estrella. Venían de ganar la Champions también y tenía que buscar el hueco. Para mí el Chelsea fue mi casa, mis hijos nacieron allí, gané muchos títulos, compartí muchísimas cosas con jugadores, con muchos entrenadores, que hubo muchos cambios... Ya casi me consideraba de allí y tenía ese estatus allí, estaba muy a gusto.
–Javier Tebas quiere hacer una Liga tan grande como la Premier. ¿Se puede comparar con la Premier?
–Uf, es que es complicado. La Premier es una liga que lleva muchos años atrayendo mucho talento de fuera. Esa es la realidad. Y tienen el poder económico.
–Le voy a dar una relación de entrenadores que ha tenido, así del montón... Rafa Benítez, Lopetegui, Del Bosque, Conte, Mourinho, Simeone... ¿Qué ha aprendido de cada técnico? ¿Cuál lo marcó más?
–Creo que cada entrenador que he tenido me ha tocado en el momento justo de mi carrera. Desde que debuté, Cuco Ziganda, un entrenador que le gustaba jugar con gente joven. Luego tuve a Camacho también en Osasuna, que te hace ver el fútbol de otra manera. Tuve a Deschamps también, cuando llegué al Chelsea a Di Matteo, a Rafa Benítez... He tenido la suerte de estar en un sitio como era el Chelsea y en la selección durante muchos años y tener diferentes entrenadores que me han ayudado muchísimo y que he aprendido mucho.
–¿Y qué está aprendiendo de Almeyda?
–Es una persona muy honesta, muy trabajadora, que intenta también desde un punto de vista de la vida esforzarse, la intensidad. Son valores importantes en el fútbol. El fútbol tiene muchas cosas detrás con espíritu de unión, de grupo, de vestuario. En eso el equipo está fuerte, pero tenemos que ser más fuertes, ayudarnos más, comunicarnos más. El equipo va a crecer. Históricamente es un club que ha tirado mucho de canteranos y yo recuerdo cuando empecé ahí y los tengo que ayudar. Es algo que se va a hacer.
–¿Cuántos derbis ha jugado y qué tiene este de distinto?
–Derbis he jugado mucho, la verdad.
–¿Y cómo se le han dado?
–Pues alguno bien, otro menos bien. Esto es así. Quizás el derbi más importante que he jugado fue la final de la Europa League que jugamos contra el Arsenal. Ganamos 4–1, se dio bien. Pero, bueno, este es un derbi especial. Cada derbi tiene sus cosas y aquí desde que vine siempre te lo recuerdan, y tengo ganas de vivirlo desde dentro. El ambiente, la pasión, es una ciudad muy pasional con los dos equipos, y eso se nota.
–El gran derbi lo llama LaLiga...
–En cada ciudad que hay derbi es su gran derbi.
