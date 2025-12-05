Pellegrini y un 'plan anti-Barcelona': claves, bajas por lesión y un objetivo claro en el Betis

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una amplia y extensa rueda de prensa en la previa del choque ante el Barcelona, en el que ha tratado diferentes asuntos.

El Barcelona

"Un encuentro muy difícil, como todos los de la liga, y con mayor razón ante un rival de categoría como Barcelona. Gran momento. Nosotros también en un gran momento y queremos sumar tres puntos que serían muy importantes".

Amrabat, Lo Celso y Antony

"Antony y Lo Celso están en la lista de citados. Amrabat no ha alcanzado a recuperarse al cien por cien del golpe que tuvo. Bellerín, dentro de la próxima semana, seguirá aumentando carga de trabajo. Pau López está de vuelta; Isco sigue su proceso de recuperación".

Momento de ganar a Barcelona en casa

"Independientemente del momento en que esté el equipo, hay que hacer un partido completo. Atacan permanentemente, tienen un estilo ofensivo, no cambian su mecánica de juego. Por eso no hay que que cometenr errores defensivos y tener buenas transiciones en ataque para hacerles daño. Ojalá sumar tres puntos, seguir en posiciones europeas y acercarnos a los que están más arriba".

Almeyda

"No tengo opiniones sobre las declaraciones de Matías Almeyda. Tiene su visión y tiene todo el derecho a expresarla. Después se vio lo que pasó en el campo".

Romper la racha ante Barcelona

"No es un aliciente saber cuándo fue la última vez que se ganó a Barcelona. El aliciente es ganar bien, achicar distancia ante equipos que están arriba. Esos temas estadísticos no son algo a considerar antes de jugar los partidos".

Betis con mejor estado de forma ante Barcelona

"No, no hago comparaciones con otras temporadas. Hemos ganado a Barcelona en su casa, hemos empatado acá. La capacidad de hacer un gran partido aquí y en casa no es una motivación extra por ese tipo de estadísticas. El equipo de hoy es el que tiene que salir mañana a intentar sumar los tres puntos".

Plan especial para los jugadores de Barcelona

"Sí, siempre tomamos en consideración ciertas características de los rivales, intentando siempre imponer nuestro juego. Creo que si queremos intentar ganar, tenemos que hacer un partido sin errores defensivos —penalizan mucho— y hacerles daño en la parte ofensiva. Vamos a salir a buscar los tres puntos desde el primer minuto, como siempre".

Lamine Yamal

"Es uno de los mejores jugadores del mundo; lo demuestra semana tras semana. También tienen otros jugadores de mucha calidad y un técnico que tiene valentía para imponer un sistema que encuentro muy atractivo para el fútbol. Lo más importante es ganar, pero hay maneras y maneras de ganar, y el Barça está permanentemente dando espectáculo".

Yamal–Messi

"Veo que toda comparación siempre termina siendo negativa. Es difícil comparar una época con otra, es difícil comparar los números. Compararlo con un jugador como Messi, con 20 años de carrera en el cuerpo, y con Cristiano es complicado, el secreo de ambos fue no conformarse nunca: siempre son competitivos. Lamine está empezando la carrera y, al final, podrá compararse con otros jugadores. Es un jugador joven que tiene que seguir progresando".

Problema Amrabat e Isco

"Lo de Amrabat fue el golpe que tuvo con Isco. Es un golpe que todavía no le permite recuperarse bien para estar al cien por cien; para estos partidos hay que estarlo. Lo de Sofyan es distinto: va mejorando día tras día, pero lo de Isco no le permite estar contra Zagreb".

Refuerzos en enero

"Sí, tenemos en este momento que estar en tres competiciones. Creo que hay un plantel que ha respondido. Veremos en la ventana de enero si hay necesidad, recursos para traer algún futbolista importante. Otra cosa son nombres y otra cosa son refuerzos para un plantel que lo está haciendo bastante bien".

Lo Celso

"Gio está recuperándose bien de su lesión. Jugador importante: tiene momentos mejores y peores, pero siempre marca diferencias. Se siente involucrado en lo que estamos haciendo".

Antony

"Antony, en el momento en que está citado, está en condiciones de ser titular. Tuvo una pequeña distensión, no fue de mayor gravedad. Estando en la lista de citados, está en condiciones".