Pellegrini, satisfecho por el pase y el rendimiento del Betis

Misión cumplida. El Betis superó la segunda ronda de la Copa del Rey con un placentero 1-4 frente al Torrent que dejó satisfecho a Manuel Pellegrini por el pase y el rendimiento del equipo, que se tomó en serio el encuentro desde el primer minuto.

"Es importante haber pasado de ronda. Tomamos el partido con mucha seriedad intentando ganar y tener un buen funcionamiento colectivo y buenos rendimientos individuales que uno siempre está evaluando", dijo el técnico, feliz por un "Riquelme que venía con intermitencias en su rendimiento". "Viene con ganas , pero le faltaba un punto de tranquilidad para acabar las jugadas, que es lo que hizo esta noche".

El preparador heliopolitano destacó el "buen momento" por el que pasa el cuadro verdiblanco. "Lo hablamos con los jugadores, que venía una tramo de partidos que había que sacar y en términos generales estamos rindiendo en la tres competiciones. Este último mes y medio ha sido de buenos resultados y funcionamiento", apuntó el Ingenierom que añadió que el "Torrent se encontró con un serio Betis enfrente". "Había que ganar y rendir y es lo que hicimos", manifestó.

"En casa hemos perdido los dos partidos en liga y por eso sería importante ganar ante el Barcelona para reducir la diferencia con los equipos que tenemos por delante", explicó Pelelgrini, cuestionado, pese a su renovación, por su futuro con Chile: "No hay nada que aclarar. Cada persona puede tener la opinión que quiera. He dicho que me gustaría acabar mi carrera con la selección, pero hasta noviembre la presidencia no se cambia y no quisiera estar con una directiva que no me ha elegido. No hay que apurar los pasos, sino hacer las cosas con orden", aseguró.