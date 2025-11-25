Bellerín, baja casi segura para el derbi

El futbolista del Betis Héctor Bellerín es baja casi segura para el primer derbi de la temporada, pues sufre unas molestias en el sóleo producidas en el choque ante el Girona.

El club verdiblanco ha emitidio en sus canales oficiales una breve nota sobre el estado del lateral verdiblanco: "Héctor Bellerín presentó unas molestias en la pierna derecha durante el partido del pasado domingo frente al Girona FC. Este problema le impidió seguir jugando y las pruebas a las que ha sido sometido por los servicios médicos del club confirman que sufre una lesión en el sóleo. Su reincorporación al grupo dependerá de su evolución".

Así, Bellerín se perderá con total seguridad el encuentro de este jueves ante el Utrecht y casi seguro, el del próximo domingo en Nervión. Por otro lado, Lo Celso no se ha entrenado este martes con sus compañeros por unas molestias musculares y está pendiente de evolución, por lo que en estos momentos es duda para el choque europeo.

Así, Bellerín se une a Pau López en la enfermería, pues todo apunta a que el argentino se recuperará de esos problemas físicos para que, al menos, llegue a tiempo al choque ante el Sevilla.