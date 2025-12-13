Pellegrini, sin Abde, confianza en el fondo de armario: "Tenemos alternativas"

La ausencia de Abde no altera los planes de Manuel Pellegrini para el exigente compromiso ante el Rayo Vallecano. El técnico del Real Betis transmitió tranquilidad y confianza en la profundidad de su plantilla, convencido de que el equipo tiene soluciones suficientes para competir a buen nivel en un partido que prevé complejo por el estilo y el escenario del rival.

CONFIANZA EN TODA LA PLANTILLA

En rueda de prensa, Pellegrini dejó claro que la baja del extremo no supone un problema aislado, sino una oportunidad para otros futbolistas. “No sólo de Rodrigo Riquelme, de todos los jugadores se espera el máximo rendimiento”, afirmó el entrenador chileno, insistiendo en que la exigencia es la misma para todos los integrantes del plantel.

RIQUELME, OPCIÓN DE PESO

Uno de los nombres propios es el de Rodrigo Riquelme, al que el técnico ve preparado para asumir un papel importante. Pellegrini explicó que su evolución diaria ha sido positiva y que podría tener continuidad desde el inicio. “Uno lo está viendo en los entrenamientos y parece que está más adecuado para comenzar el partido”, señaló. Además, destacó la calidad del jugador y la importancia de su reciente aportación goleadora: “Tiene calidad suficiente y los goles le vienen bien para su confianza”.

ALTERNATIVAS TÁCTICAS

El entrenador verdiblanco quiso remarcar que la ausencia de Abde no limita las opciones tácticas del equipo, ya que cuenta con varios futbolistas capaces de ocupar distintas posiciones. “Tenemos alternativas. No estando Abde, Gio puede jugar en dos bandas o de medio más retrasado, Riquelme puede jugar tanto en banda como en el medio, están Aitor y Pablo García…”, enumeró Pellegrini, subrayando la versatilidad de su plantilla.

En ese sentido, el técnico explicó que la decisión final dependerá tanto del rendimiento individual como de las exigencias del calendario. “Veremos la alternativa mejor en función de los rendimientos y de los partidos”, apuntó, dejando abierta la puerta a distintas combinaciones en el once inicial.

UN BETIS PREPARADO PARA COMPETIR

Pellegrini insistió en que el equipo está habituado a convivir con bajas a lo largo de la temporada y que el verdadero problema surge cuando no existen soluciones. “El problema es cuando faltan alternativas”, recordó el chileno, satisfecho con los recursos disponibles para afrontar el choque. Con este escenario, el Betis viajará a Vallecas con la intención de mantener su nivel competitivo y sumar en un campo siempre complicado.