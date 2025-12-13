Pellegrini: "La necesidad de subir el nivel siempre es permanente"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una rueda de prensa no muy larga, pero sí clara y concisa de cara al choque ante el Rayo Vallecano, tratando los siguientes asuntos.

Estado de Isco y Bellerín

"Bellerín tiene una buena recuperación. A ver si alcanza a estar en la lista de citados. Seguramente, para el jueves sí va a estar. A Isco le falta en su recuperación".

Rayo

"Juega en Europa, lo está haciendo bastante bien y tiene un fútbol ofensivo con buenos jugadores. En su campo ya de por sí siempre es complicado por las dimensiones. Tenemos que hacer muy buen partido, es un rival difícil de superar".

Lo Celso izquierda

"Tenemos alternativas. No estando Abde, Gio puede jugar en dos bandas, de medio más retrasado, Riquelme puede jugar tanto en banda como en el medio, están Aitor y Pablo García… Veremos la alternativa mejor en función de los rendimientos y de los partidos".

Cambiar chip a la Liga

"La necesidad de subir el nivel es permanente. Nunca nos conformamos. Queremos siempre mejorar. Pero no dependemos de nosotros. Los cuatro de arriba vienen con muchos puntos, pero el gran mérito de estos años es no dejar ninguna competición de lado. Por el momento vamos bien encaminados. En zona europea en la Liga, clasificados en la Copa del Rey, en la siguiente ronda en la Europa League".

Riquelme y la baja de Abde

"No sólo de Rodrigo Riquelme, de todos los jugadores se espera el máximo rendimiento. Uno lo está viendo en los entrenamientos y parece que está más adecuado para comenzar el partido. Tiene calidad suficiente y los goles le vienen bien para su confianza".

Ángel Ortiz

"Cuando juega responde bien. Tenemos Bellerín, que comenzó temporada. Tenemos a Aitor. Pero Aitor tiene otras alternativas, el mismo Aitor puede jugar más ofensivo. Entonces las alternativas no hay problemas, el problema es cuando faltan".