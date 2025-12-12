El Betis hace la mili en Europa

El Betis demostró en Zagreb su espíritu competitivo. Ante un rival, el Dinamo, necesitado de puntos de cara a clasificarse al play off, el cuadro verdiblanco impuso su calidad en el terreno de juego para dejar sentenciado el choque con tres goles en la primera mitad y no sufrir apenas en la segunda pese a ese tanto encajado a última hora.

SOLVENCIA EN EL MAKSIMIR

Además, gozó, incluso, de ocasiones (Abde y Bakambu) para haber logrado un resultado mayor. Y es que el 1-3, además de servir para tener un billete entre los 24 primeros y acariciar los octavos de forma directa, fue un reflejo de la madurez adquirida por el cuadro de La Palmera tras venir compitiendo por el Viejo Continente, estas últimas temporadas, de la mano de Manuel Pellegrini.

Y, especialmente, por ese aprendizaje que supuso el curso pasado la Conference League, con final incluida ante el Chelsea en un revés que ha servido para elevar aún más el nivel de hambre de cara a quitarse este curso en la Europa League esa espinita de Breslavia. Así, se puede decir que el Betis ha hecho la mili en Europa.

EL APRENDIZAJE DE LA CONFERENCE

Los de Heliópolis han pasado por un proceso que le ha servido para dar pasos adelante en cuanto a crecimiento, pues le Europa League es una competición que está muy presente tanto en Pellegrini como en la plantilla, consciente de que cada partido europeo requiere de seriedad y en el Maksimir apareció la madurez adquirida por un Betis que tiró de solvencia para demostrar su superioridad ante un cuadro croata que hacía dos años eliminó a los heliopolitanos en el play off de la Conference.

PELLEGRINI APUESTA POR LA EUROPA LEAGUE

El técnico chileno ya demostró, por ejemplo, ante el Utrecht que va muy en serio a por este torneo, poniendo en liza un once muy titular dentro de su política de rotaciones. Después, son los jugadores los que están respondiendo con su compromiso y trabajo, como por ejemplo Llorente, que está muy cerca de alcanzar el nivel del curso pasado; Ángel Ortiz, que está haciendo méritos para tener muchos más minutos en Liga; y Riquelme, que anda a buen nivel actuando en la media punta a la espera de demostrarlo en Liga. Y es que la mili le ha venido bien a un Betis que mantiene una línea competitiva alta.