El Tottenham, rival del Betis en la Youth League

La UEFA Youth League ya conoce sus emparejamientos de dieciseisavos de final tras el sorteo celebrado en Nyon, donde el Betis quedó emparejado con el Tottenham Hotspur. Una eliminatoria a partido único que se disputará entre el 3 y el 4 de febrero, aún con horario por confirmar.

El sorteo presentó la particularidad de dividirse en dos bloques. En el Sorteo B, reservado para los campeones nacionales juveniles, el Betis figuraba en el bombo 1, lo que le garantizaba jugar en casa. La fortuna le deparó un duelo de máxima exigencia frente a un Tottenham siempre competitivo en categorías inferiores. Los verdiblancos buscarán aprovechar el apoyo de su afición para avanzar a octavos y seguir brillando en su ruta de campeones. El sorteo A, en el que estaban presentes del primero al sexto clasificado en el bombo 1, y del décimo séptimo al vigésimo segundo en el bombo 2. Luego, el sorteo B los campeones nacionales se medían con los equipos clasificados entre el séptimo y el decimosexto lugaren la fase liga.

El conjunto inglés acabó noveno en la fase liga de 36 equipos, quedando eliminados, entre otros, el Newcastle, Arsenal, Bayern, Juventus o Nápoles. El equipo verdiblanco llegó a esta eliminatoria por la ruta de los campeones, dejando en el camino en última instancia al Oporto, al que goleó en tierras lusas (0-3) y en Sevilla (5-0).

En el Sorteo A, correspondiente al camino de la fase de grupos, quedaron definidos otros tres cruces con representación nacional: Real Madrid-Olympique de Marsella, Villarreal–Bayer Leverkusen y Athletic-Eintracht. Mientras, en el B, además del duelo del Betis deparó los enfrentamientos Dynamo de Kiev-Atlético de Madrid y Maccabi Haifa Barcelona.