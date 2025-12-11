Manu Fajardo: "No estamos trabajando en una bomba perfil Antony"

El director deportivo del Betis, Manu Fajardo, ha atendido a los medios de comunicación en la previa del choque ante el Dinamo de Zagreb, tratando diferentes cuestiones.

Paso importante para acabar entre los ocho primeros

"Totalmente, al final con esa mentalidad venimos, con la intención de sacar los tres puntos adelante, cerrar cuanto antes esta fase de grupos, pero bueno, todo pasa por salir mañana aquí con la máxima implicación, con la máxima convicción y demostrar que somos superiores en el terreno de juego desde la máxima intensidad para que así pueda aparecer el talento".

Momento para dar un paso importante fuera de casa

"Obviamente, por plantilla somos superiores al Dinamo de Zagreb, pero hay que demostrarlo en el terreno de juego desde el momento en que el árbitro pita el comienzo del partido. Al final ya tenemos esa experiencia en Europa, nos hemos enfrentado muchísimas veces a rivales a priori inferiores a nosotros, pero si no igualas intensidad, si no igualas esa energía, si no ganas segundas jugadas, pues al final difícilmente sacas los tres puntos adelante".

Qué Dinamo de Zagreb espera

"Bueno, a nivel individual, creo que es un Dinamo quizás inferior al que nos enfrentamos la última vez que estuvimos aquí, ya no está Petković, no está Baturina, que eran jugadores diferenciales, sigue destacando por el colectivo, por la energía en tres cuartos de campo, un equipo que ataca bien de forma organizada, con jugadores que desbordan y son verticales por fuera, pero al final, lo que le decía anteriormente a tu compañero, todo pasa por mostrar la misma intensidad que el Dinamo de Zagreb y también tener personalidad en los metros finales con balón y que el talento aparezca. Estoy convencido de que el once que opte Manuel, que salga mañana aquí a jugar, va a ser con jugadores muy diferenciales, con jugadores de muchísimo talento y ahí es donde tiene que estar la diferencia".

Sin Abde ni Bakambu en Vallecas

"Nosotros tenemos el agravante de que quizás la selección de Marruecos es la primera en disputar el partido oficial en la Copa de África y bueno, por mi parte, pues fastidia que no estén estos jugadores en un partido tan importante como el Rayo Vallecano, pero bueno, lo puedo llegar a entender, lo respeto y con máxima confianza a los jugadores que estén disponibles para saltar a Vallecas y conquistar los tres puntos".

Cambio de mentalidad en Zagreb en la Conference

"Guardo con buenos recuerdos aquel partido porque fue mi primer partido como director deportivo en competición europea. Quizás a día de hoy tenemos un plantel más equilibrado. Al final, en la rotación que el míster está llevando a cabo, pues está saliendo un once de garantía y lo hemos demostrado sacando puntos ante el Nottingham Forest, siendo capaces de vencer a Lyon, ganamos también en Razgrad y quizás lo que haya cambiado es que hay una plantilla quizás más equilibrada que la que había hace dos años".

El mercado de enero

"Sin centrarme quizás en el mercado de enero, soy un director deportivo que entiende que, sobre todo, está siempre por encima la viabilidad de los proyectos, la viabilidad de las empresas, en este caso la del Real Betis. Lo he comentado en algunas comparecencias. Me considero un director deportivo dinámico, que le gusta acudir a los mercados y llevar a cabo movimientos. Y más allá de que las salidas puedan producirse, seguir invirtiendo, creo que es necesario en el mundo del fútbol llevar a cabo plusvalía, seguir firmando activos, que el Betis sea valorado en los mercados por esa capacidad para realizar buenas ventas. Aún es pronto, obviamente no te puedo negar que nosotros no solo trabajamos para el mercado de enero, sino también para los mercados venideros, porque es nuestra obligación como dirección deportiva, pero ahora mismo me centro en el presente, los partidos importantes que quedan para cerrar la temporada y, cuando llegue el mercado, estaremos preparados para lo que se presente".

¿Bombas estilo Anthony?

"Al final en el mundo del fútbol nunca se sabe, puede ocurrir cualquier cosa. Si te dijera que estamos trabajando con alguna bomba del perfil Anthony, te mentiría. Pero a día de hoy es así, no sé qué puede pasar en una semana porque el mundo del fútbol es muy volátil".