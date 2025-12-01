Permitan la comparación, ¿Pablo Fornals y Akor Adams juegan al mismo deporte en idéntica categoría?

Sueños esféricos
Juan Antonio Solís
La penúltima pica de Manuel Pellegrini
Nombres propios
El Betis se llevó el derbi contra el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán en un partido en el que los hombres de Pellegrini supieron esperar a que la fruta cayera por madura para plasmar su superioridad sobre la escuadra de Almeyda.
Luis de la Fuente lo llamó para la actual selección española y ésa la prueba más fehaciente del excelente nivel centrocampista castellonense. En el derbi llevó siempre el mando de su equipo y fue decisivo con una acción que unió todo lo que les pedía Pellegrini. Presión fuerte para robar la pelota arriba, regates y un pase perfecto a la red. Calidad suprema.
Akor Adams estaba aún sobre el campo cuando Munuera Montero dio los tres pitidos finales después del parón de 13 minutos y el tiempo adicional de la segunda parte. Es increíble que un futbolista de su nivel acaba un partido con cinco cambios y eso dice muy poco de toda la plantilla.
El medio centro catalán fue el primer futbolista al que acudió Pellegrini en su plan de partido y, al contrario que el entrenador rival, se cargó de razones pronto. Estaba desmarcado y encima lanzó un gran zurdazo a la red.
Dentro del bajísimo nivel de todo el Sevilla desde el minuto uno hasta los más de 100 que se contabilizaron, el catalán fue uno de los únicos que trató de manejar el objeto esencial de este deporte, la pelota. No se olvide esto jamás.
También te puede interesar
Sueños esféricos
Juan Antonio Solís
La penúltima pica de Manuel Pellegrini