Permitan la comparación, ¿Pablo Fornals y Akor Adams juegan al mismo deporte en idéntica categoría?

El Betis se llevó el derbi contra el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán en un partido en el que los hombres de Pellegrini supieron esperar a que la fruta cayera por madura para plasmar su superioridad sobre la escuadra de Almeyda.

Pablo Fornals | Presión con robo, regates y pase a la red, calidad total...

Fornals se cambia el balón de pie para evitar a Azpilicueta tras el robo a Mendy. / Antonio Pizarro

Luis de la Fuente lo llamó para la actual selección española y ésa la prueba más fehaciente del excelente nivel centrocampista castellonense. En el derbi llevó siempre el mando de su equipo y fue decisivo con una acción que unió todo lo que les pedía Pellegrini. Presión fuerte para robar la pelota arriba, regates y un pase perfecto a la red. Calidad suprema.

Akor Adams | Que un jugador con su nivel no salga tras cinco cambios requiere reflexión

Akor Adams levanta los brazos pidiendo el apoyo del público ante la mirada incréduda de Natan. / Antonio Pizarro

Akor Adams estaba aún sobre el campo cuando Munuera Montero dio los tres pitidos finales después del parón de 13 minutos y el tiempo adicional de la segunda parte. Es increíble que un futbolista de su nivel acaba un partido con cinco cambios y eso dice muy poco de toda la plantilla.

Altimira | Su zurdazo le dio pronto toda la razón a Pellegrini

Altimira lanza el zurdazo que supuso el segundo bético. / Antonio Pizarro

El medio centro catalán fue el primer futbolista al que acudió Pellegrini en su plan de partido y, al contrario que el entrenador rival, se cargó de razones pronto. Estaba desmarcado y encima lanzó un gran zurdazo a la red.

Peque | Volvió a ser el único que trató de manejar el balón

Natan entra con contundencia a un despeje ante Peque. / Europa Press

Dentro del bajísimo nivel de todo el Sevilla desde el minuto uno hasta los más de 100 que se contabilizaron, el catalán fue uno de los únicos que trató de manejar el objeto esencial de este deporte, la pelota. No se olvide esto jamás.