Almeyda: "Lo que más desespera son tantos errores a lo largo del torneo"

Matías Almeyda habló brevemente de la derrota dolorosa de su equipo en el derbi. Lo fundamentó todo el técnico argentino en la perseverenacia de los suyos en los errores, que vienen perjudicando al Sevilla en forma de goles en contra, como sucedió en la pérdida de Mendy ante Fornals, que realizó una gran jugada para hacer el 0-1 en el minuto 54.

"Se puede revisar el partido rápido", comenzó en Movistar LaLiga. "Un buen primer tiempo y en el segundo tiempo con una jugada desafortunada se pierde todo lo que estábamos construyendo y a raíz de ahí perdemos el control del partido".

Sin personalizar en Mendy, reiteró Almeyda su desencanto por la continuidad en los yerros de sus futbolistas. "Creo que lo más desespera son tantos errores a lo largo del torneo, y sabemos que el error se paga caro. No voy a hablar específicamente de un jugador, sí de que los errores continuamente nos perjudican en el resultado. El mundo del fútbol es así. Se practica, se entrena, se habla y en milésimas de segundo se definen en esas acciones en que la toma de decisiones es mala".

Ya en la sala de prensa abundó en ello. "Estábamos compitiendo de una buena manera, encontrando el control del juego y los espacios, llegando más por la derecha. Nos faltaba el último pase o una mejor decisión. Y me quedo ahí en el primer tiempo. En el segundo tiempo, después de volver a cometer un error, el partido se modifica para mal, perdimos el orden y el control y entramos en una ida y vuelta que no era lo que habíamos planificado. Siempre que hay errores estamos involucrados. Pero son demasiados estando siempre goles definidos por los errores".

"No puedo decir lo primero que se me viene a la mente. Sólo seguir practicando y hablando y entrenando. Son errores individuales groseros. Si supiese cuál es la solución ya la hubiese tomado. Si se hubiesen evitado errores de todo tipo hubiésemos tenido muchos más puntos", siguió intentando explicar el problema de los yerros continuados.

En ese sentido se le pregunta si él no contribuyó a ese desorden con los cambios. "Sabía que el partido iba a tomar otro rumbo, pero teníamos que empatarlo. Y veía a Peque un poco más cansado y muy lúcido para definir sus acciones. Consideraba que jugando de un doble contención que se iba desprender podíamos arriesgar. Y por eso era la búsqueda, no mover al nueve, que entraran Isaac y Alexis y Ejuke por afuera. Nuestros jugadores están acostumbrados a defender. No lo hicimos por hacer, Peque recupera más pelotas que muchos".

Ante la insistencia de que los cambios también podrían haber contribuido al desorden, que "los volvería a hacer porque teníamos que ir a por los partidos". "Los cambios los íbamos a hacer de la misma manera, para seguir el camino del primer tiempo y de estar en el partido. Entiendo que hubo un desorden en el primer gol que no está bien eso".

"Me molesta perder por errores, el día que un equipo me supere y haga diez toques y un gol me preocuparé. Hablo una realidad, no para perjudicar a nadie. ¿Cómo le doy vuelta a esto? Muchas veces son acciones y toma de decisione. El primer gol tenía la solución de dársela al portero. Cada error grosero sacamos del medio, y ante eso no hay defensa alguna. Hay que seguir insistiendo y recuperar a gente fuera que son importantes y sin excusas. Veamos la realidad, que estoy viendo desde que asumí acá. Y va a ser la realidad hasta el último segundo del torneo. Este equipo va a luchar hasta el final. El que esté para luchar, estará; el que no, levantará la mano y saldrá".

"El ida y vuelta beneficiaba al rival, por características y velocidad del rival. Teníamos el control y queríamos entrar por fuera. Eso se llaman orden y disciplina. Y el error lo modifica todo. Después de un error anímicamente en un derbi uno cae, porque piensas que es otra vez lo mismo con los errores. Y entras en la desesperación de querer amor y pasión sin pensar, y eso te lleva a jugar como no planificaste", continuó.

Sobre la roja a Isaac dijo: "Son acciones que en los derbis hay que tratar de evitar. Después no sé si fue para roja o amarilla, pero era evitable".

"Me duele perder y obviamente me duele perder un derbi. Después del primer tiempo veía que el equipo iba", añadió El Pelado.

Sobre la trayectoria tan irregular de su equipo, dijo: "El fuego lo estamos transmitiendo desde el primer entrenamiento. Hay que seguir una línea y hay que revertir la situación de no cometer errores, y ahí estamos involucrados todos".

Y también valoró negativamente que Munuera Montero suspendiera el partido en el minuto 87 por el lanzamiento de algunas botellas de agua en Gol Norte. "Nunca había vivido algo parecido. Junto al entrenador del Betis le decíamos que lo terminara. Pero hay unos protocolos que hay que respetar y que uno no sabe y si el árbitro tomó la decisión sabe por qué la tomó. Creo que se iba a hacer todo más largo. Tuvimos que meternos en el vestuario y volver a salir a jugar un derbi".

También fue preguntado por la pésima racha de cinco derrotas en los últimos seis partidos, racha que comenzó con la engañosa goleada al Barcelona. "Ese partido pasó. Y ya está. Aquellos que pensaron que ese partido daba para otras situaciones, siempre bajé a tierra la realidad. Este equipo está así. Tenemos que ser fuertes para no cometer errores y para competir y que este equipo no sufra lo que sufrió el año pasado. Cuanto más sepamos todos la realidad, más claro va a ser en el futuro. Y saber qué se está jugando".