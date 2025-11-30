Sevilla-Betis, el derbi en directo | La ciudad calienta motores horas antes del paratido

Sevilla FC y Real Betis Balompie llegan al derbi número 109 en Primera División marcados por las ausencias y con la obligación de reinventarse. El Sevilla de Almeyda necesita recuperar las señas de identidad que mostró en su mejor tramo liguero para tener opciones reales en un duelo que marca el pulso emocional de una ciudad. Por su parte, el Betis de Pellegrini parte con una plantilla de mayor calidad, pero deberá demostrar sobre el césped esa superioridad que tantas veces se le exige.

En la jornada de este domingo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán (16:15) arbrita el jiennese José Luis Munuera Montero, un árbitro acostumbrado a la tensión de los grandes escenarios. ¡Sigue en directo el minuto a minuto del derbi sevillano en Diario de Sevilla!