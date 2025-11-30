El derbi de los once que están y de los que faltan

Día de derbi sevillano en esta bendita ciudad tan futbolera. Será el partido de la máxima rivalidad número 109 en Primera División, el 144 si se suman todos los partidos oficiales dentro de las categorías nacionales, y en esta ocasión todo llega con la sensación de que se han caído de golpe y porrazo muchas piezas destacadas en las plantillas de ambos equipos. El dato objetivo, sin embargo, indica que tanto el Sevilla Fútbol Club como el Real Betis Balompié arrancarán el encuentro con once futbolistas cada uno en sus alineaciones.

Los onces del Sevilla FC / Departamento de Infografía

Es la cuestión más perogrullesca de todas, cierto, pero la realidad es que conforme transcurría la semana parecía que unos y otros iban a comenzar la cita de la máxima rivalidad en inferioridad de condiciones, lo que únicamente sucedería en el estrafalario caso de que alguno decidiera comenzar con diez. ¡Menuda tontería!

La alineación del Real Betis / Departamento de Infografía

Sí es verdad que el carrusel de bajas de última hora ha sido increíble. Aparte de los que ya estaban descartados antes de que arrancara la jornada 13, justo el 13 para más inri, el primero en borrarse del derbi fue el bético Antony con su imprudencia al golpear en la cara a Joel Roca, futbolista del Girona. Era el minuto 90 del partido en el Estadio La Cartuja y saltaban las primeras alarmas a pesar de que la entidad verdiblanca arrancó la vía jurídica para tratar de paliar el mal. Hasta la justicia ordinaria tuvo que dirimir para rechazar todas las peticiones de las cautelares.

Locales El Sevilla de Almeyda deberá recuperar sus señas de identidad de su mejor fase liguera para tener opciones reales

El Sevilla jugaba el día después, el lunes, en Cornellà-El Prat y, además de perder el encuentro frente al Espanyol, al finalizar el litigio tenía la certeza de que no podría contar con Januzaj y Rubén Vargas ni en el derbi ni en los siguientes partidos que deberá disputar la escuadra de Matías Almeyda. Las lesiones musculares fueron evidentes en el mismo terreno de juego.

Si Antony es una pieza clave en el Betis, la cosa más o menos se igualaba con la ausencia segura de Rubén Vargas, también importante en el Sevilla. Todo se confirmaba el día siguiente con los partes médicos, pero se ocultaba otra sorpresa negativa más en el caso de la organización sevillista. Por cuestiones burocráticas, argumentan, se obviaba otra lesión importante, la del lateral izquierdo chileno Suazo, igualmente titularísimo y sin sustituto en la plantilla, en las filas nervionenses.

Los duelos.

Cascada de ausencias

La cosa comenzaba a desequilibrarse en lo referente a las ausencias de última hora, pero aún restaba un partido oficial por disputar, en este caso de la Liga Europa, para el Betis. Y sólo se habían consumido un minuto y 43 segundos cuando llegaba una acción surrealista con una patada increíble por parte de Amrabat a Isco cuando los dos fueron a un balón dividido. Ambos se tenían que marchar del campo lesionados y Manuel Pellegrini los descartaba de forma contundente en la rueda de prensa posterior para el derbi de este domingo.

Pero el paso de las horas desde el jueves al domingo siempre sirve para mitigar estas aseveraciones tan tajantes. Parece que Amrabat no está descartado del todo y la prueba es que el entrenador chileno ya rebajaba en la rueda de prensa previa esa predicción que hizo el jueves. “No lo descarto al 100 por ciento”, dijo en esta ocasión sobre el medio centro neerlandés que juega para Marruecos.

Visitantes El Betis de Pellegrini cuenta con mejores futbolistas y tiene que conseguir que esto se plasme sobre el césped

Sí insistió el entrenador bético en el descarte de Isco y de Lo Celso, además del guardameta Pau López, que no llegará al encuentro de la máxima rivalidad a pesar de que ha comenzado ya a entrenar. En las filas sevillistas está la duda de Azpilicueta, aunque parece que el navarro sí podrá jugar esta vez, mientras que no tienen ninguna opción de jugar Rubén Vargas y Suazo, sus principales bajas, además de Januzaj y Nianzou. Sí parece que puede reaparecer, en caso de que Almeyda, así lo decida, el delantero Isaac.

Comparativa de los dos entrenadores / Departamento de Infografía

Otro que volverá es José Ángel, quien podría ser el lateral izquierdo en un puesto que se puede disputar con Kike Salas si el técnico opta por recuperar al zaguero zurdo de Morón. En las filas béticas, mientras, las incógnitas estarán en el eje del centro del campo pendientes de Amrabat y en la forma de sustituir a Antony en el extremo derecho. Pablo Fornals es una opción en ambos casos e incluso en la mediapunta para crear desde ahí, como viene haciendo últimamente con mucho acierto.

El árbitro El encargado de impartir justicia será esta vez un andaluz, el jiennense José Luis Munuera Montero

Lo dicho, lo único seguro es que ambos equipos partirán con once futbolistas y ahora serán tanto Almeyda como Pellegrini los encargados de elegir a los más adecuados dentro de los que tienen disponibles. Un actor bastante novedoso, sin embargo, será el encargado de impartir justicia. Con el cambio de la normativa arbitral, será un andaluz el encargado de hacerlo dentro de la experimentación de este curso en el estamento. Será, concretamente, un jiennense, José Luis Munuera Montero, un hombre de 42 años que debutara en la máxima categoría hace ocho años, concretamente en agosto de 2016. Es internacional desde 2019 y tuvo que soportar una investigación por un conflicto de intereses por una empresa de consultoría de la que figuraba como propietario.

Favoritismo bético

Cabe esperar que el jiennense no tenga ningún protagonismo más allá de impartir justicia con ecuanimidad. La cita, por lo demás, está programada en la casa sevillista y esto, tal vez, iguale las diferencias entre ambos equipos, ya que la superioridad actual del Betis es evidente en lo que refiere a los nombres de los que dispone Pellegrini en su plantilla y también a los puntos en la clasificación (21 puntos para los béticos, 16 para los sevillistas, quinto y undécimo antes de arrancar la jornada). Ni siquiera con bajas de tanta trascendencia se reduce esa distancia, pues tal vez echen más de menos los anfitriones a sus lesionados, sobre todo a la banda izquierda formada por Suazo y Rubén Vargas.

Pero eso sólo se conocerá cuando se superen las seis de la tarde y se conozca el resultado de este derbi 109 en Primera División. La predicción meteorológica, en la página eltiempo.es, indica 70% de probabilidad de lluvia una hora antes, a las 15:00, con alerta desde la madrugada incluso, y sol y 14 grados de temperatura a las 16:15 cuando dé comienzo el encuentro. Ya se verá si es así o no para que la ciudad vuelva a disfrutar en plenitud del fútbol según Sevilla y su particular derbi.