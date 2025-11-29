Más de 13.000 aficionados arropan al Sevilla en el entrenamiento a puertas abiertas

A poco más de 24 horas para que ruede el balón en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el Sevilla Fútbol Club se ha ejercitado en su estadio ante el calor de una afición que cree fervientemente en la victoria sobre el Real Betis Balompié. Más de 13.000 sevillistas han estado presentes en el coliseo nervionense para alentar a los suyos antes de un partido que se antoja clave no sólo por los tres puntos, sino por lo emocional que supone derrotar al eterno rival, más aún sabiendo cómo está la clasificación a estas alturas del curso.

Matías Almeyda ha contado con todos los jugadores disponibles, causando baja los lesionados Tanguy Nianzou, Gabriel Suazo, Adnan Januzaj y Rubén Vargas. Exceptuando el central francés, los otros tres futbolistas sí han acudido al Sánchez-Pizjuán con la expedición sevillista para una comunión completa con la grada blanquirroja. El Himno del Centenario ha retumbado con fuerza al inicio de una sesión en la que ha predominado el disparo a puerta y los ejercicios de control con balón, elementos que se antojan claves para ser capaces de superar a un Real Betis que ha demsotrado este curso ser uno de los equipos más en forma de la Primera División española.

/ Juan Carlos Vázquez

Navas y Vlachodimos, aclamado por la afición

Jesús Navas ha sido la gran estrella invitada al entrenamiento del Sevilla Fútbol Club. El que hasta hace menos de un año era capitán del combinado hispalense, ha sido recibido con una ovación sonora por parte del respetable nervionense, que ha coreado su nombre en varias ocasiones para mostrar respeto a la mayor leyenda que ha vestido la camiseta blanquirroja. En los distintos ejercicios que ha realizado la primera plantilla, Odysseas Vlachodimos ha sido uno de los más jaleados por la grada. El cancerbero griego ha cuajado buenas paradas a los disparos de sus compañeros, siendo reconocido por los aficionados presentes a lo largo de la mañana.

A los pupilos de Matías Almeyda solamente les queda descansar para preparase física y mentalmente de cara a un duelo muy exigente en ambos aspectos. Pese a que el Real Betis llega con la baja confirmada de Isco Alarcón, a expensas de lo que pase con Sofyan Amrabat y Giovani Lo Celso, quienes no están descartados del todo para el duelo de este domingo. Sin tres titulares y con varios recientemente recuperados de sus respectivas lesiones, el técnico del Sevilla deberá medir muy bien los tiempos y el esfuerzo de sus jugadores este domingosi quiere sacar los tres puntos en un Ramón Sánchez-Pizjuán que ya ha empezado a poner la carne en el asador.