Alineación probable del Sevilla FC para recibir al Real Betis: golpe de efecto

Pocas horas separan a la ciudad de Sevilla de uno de sus grandes días. El derbi entre Sevilla Fútbol Club y Real Betis Balompié se disputará este domingo 30 de noviembre, siendo el último duelo del mes para dos equipos con objetivos muy distintos. Los nervionenses buscan ganar tres puntos que permitan la estabilidad y acercarse al objetivo de la permanencia, algo que ha costado más de lo esperado la pasada temporada. Por su parte, el cuadro verdiblanco sigue soñando con afianzarse en la quinta plaza mientras trata de acercarse lo máximo posible a la cuarta posición que ocupa un Atlético de Madrid que tiene siete puntos más que el combinado heliopolitano.

Matías Almeyda no podrá contar para el duelo ante el Real Betis con Tanguy Nianzou, Gabriel Suazo, Rubén Vargas ni Adnan Januzaj. Los tres primeros se presentan como bajas importantes para el técnico bonaerense, que pierde de esta forma a jugadores claves en su esquema. Sin embargo, a expensas de imprevistos de última hora, el entrenador del Sevilla incluirá en la convocatoria al resto de futbolistas del primer equipo. César Azpilicueta, Alexis Sánchez o el regreso de Isaac Romero se antojan vitales para salir airosos de un duelo en el que se deben medir con mucha precaución todos los movimientos.

Agoumé celebra el triunfo del Sevilla sobre el Barcelona. / AFP7 / Europa Press

Vuelven a casa Azpilicueta, Isaac y Alexis

Odysseas Vlachodimos, Marcao y José Ángel Carmona son los únicos que parecen tener asegurado un puesto en la zaga del Sevilla Fútbol Club. Aún así, las dudas sobre si el del Viso del Alcor será lateral izquierdo o derecho no se verán resueltas hasta el momento del partido. Sin Suazo, Juanlu podría repetir posición con respecto al encuentro ante el RCD Espanyol, dejando a su compañero en el costado contrario. Matías Almeyda deberá decidir si continúa con dos centrales o regresa a la defensa de cinco, siendo Azpilicueta un más que posible titular en el once inicial del técnico bonaerense este domingo.

El centro del campo no parece una duda para el entrenador del Sevilla, que podría optar por la pareja Lucien Agoumé y Batista Mendy para el centro del campo. Por delante, Peque Fernández o Djibril Sow serán el nexo de unión de la sala de máquinas con la zona ofensiva. En los costados, ante las bajas de Vargas y Januzaj, los huecos podrían ser ocupados por Alfon González, Chidera Ejuke o Alexis Sánchez. El chileno ya tuvo minutos en Barcelona ante el Espanyol, por lo que no habría que descartar su titularidad el domingo ante el Real Betis. La referencia de ataque será casi con total seguridad Akor Adams por delante de Isaac Romero, recientemente recuperado de su lesión.

Akor Adams trata de controlar un balón ante Pere Milla. / AFP7 | Europa Press

Alineación probable

Vlachodimos; Juanlu, Marcao, Azpilicueta, Carmona; Mendy, Agoumé, Peque; Alexis, Alfon, Akor Adams.