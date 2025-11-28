Grzegorz Krychowiak: "Cuando yo estaba en el Sevilla, la ciudad era rojiblanca"

Si hace apenas unos días presentaba el tráiler de su documental, ya se ha estrenado en SkyShowtime "Krychowiak: One Step from the Top", cuatro capítulos protagonizados por Grzegorz Krychowiak, quien fuera futbolista del Sevilla Fútbol Club. En una entrevista exclusiva concedida a Diario de Sevilla, el polaco ha analizado no sólo la importancia que ha tenido este acontecimiento en su vida, sino su paso por la capital hispalense y los altibajos de un profesional que pasó de tenerlo todo a caer en el mayor de los ostracismos. Ahora, retirado y viendo la vida desde otra perspectiva, el bicampeón de la UEFA Europa League ha querido mostrar su lado más personal en una serie que no dejará indiferente a nadie.

- Pudimos ver el tráiler hace unos días, pero quiero que el protagonista nos cuente lo que vamos a ver en tu documental.

- Vamos a ver mi carrera, los momentos buenos, pero también los malos, como ven todo eso mis hermanos, mi familia, mis padres... Porque yo hasta este momento no lo sabía, no hablaba con mi padre o con mis hermanos sobre todo eso, y eso fue una oportunidad para mí, para descubrir también la visión que tenían ellos.

- Entiendo que si vamos a ver los momentos buenos, vamos a ver muchas cosas en el Sevilla, ¿no?

- Claro que sí. Los dos años en Sevilla son los dos mejores años en mi carrera también en Polonia, en la selección polaca, pero por supuesto en Sevilla.

- Entre esas muchas cosas viviste también una final, además en casa, en la que marcaste un gol. ¿Vas a hablar de Varsovia?

- Fue uno de los mejores momentos en mi carrera. En el final, en tu país, frente a tus aficionados, tu familia, es algo increíble.

- La parte que vemos en el documental en la que regresas a Sevilla es cuando estuviste aquí en marzo y viniste a ver un Sevilla - Athletic de Bilbao. Han pasado ya casi diez años desde que te fuiste, pero la gente te sigue teniendo mucho cariño. ¿Tú cómo lo sientes?

- Es verdad, he sentido mucho cariño, mucho respeto del presidente, de los jugadores y la gente que trabaja en el club, pero lo más importante son los aficionados, que me recuerdan todavía.Cuando jugaba en el Sevilla, fueron momentos buenos no solamente para mí, sino también para ellos. Fue un placer volver y disfrutar junto a ellos.

- Han cambiado muchas cosas desde que te fuiste y ahora el Sevilla no pasa por su mejor momento...

- Así es el fútbol, pero en el Sevilla cambian muchas cosas cada año. A veces van bien, a veces van mal, pero el Sevilla es un gran club y estoy seguro que van a pasar esos momentos también.

- Sabemos que sigues siendo un sevillista más y este fin de semana es el derbi. Tú que lo viviste de primera mano y sabes lo que es jugarlo, ¿es una de las cosas más bonitas que recuerdas de Sevilla?

- Jugué contra ellos tres veces y nunca perdí. Mi carrera está terminada, entonces nunca voy a perder contra ellos. Mientras estuve en Sevilla, la ciudad era rojiblanca.

Fernando encima a Krychowiak en el Sevilla-Manchester City (1-3) de noviembre de 2015. / Antonio Pizarro

- En el documental hemos visto que te ha acompañado jugadores como Szczęsny o Lewandowski, ¿qué significa para ti tener a esos compañeros? Porque entiendo que aparte de ser tus compañeros, son tus amigos, ¿no?

- Tanto Szczęsny como Lewandowsk son jugadores con los que he estado jugando durante casi 15 años en la selección polaca y son personas importantes en mi carrera también. Yo quería que estuvieran jugadores que fueran importantes para mí, por eso solamente están ellos dos.

- ¿Con qué te quedas del documental? ¿Qué crees que es lo más destacado?

- Para mí es mi historia, mi carrera, son las cosas que estaba disfrutando y también cómo lo veía mi familia, cómo estaban viviendo esos momentos. Yo verdaderamente no lo sabía, no hablaba muchas veces sobre eso cuando me sacaban tarjeta roja. Cuando hice el viaje con mi padre a Mongolia, hablamos de muchas cosas. Fue un momento único entre el padre e hijo.

- ¿Te da la sensación de que a veces a la gente se le olvida que los futbolistas también sois personas?

- Aquí es diferente. Es diferente porque yo nunca había hablado sobre esos momentos porque no lo necesitaba. Para mí jugar al fútbol era un trabajo y tenía que seguir, y cuando hablaba sobre mi carrera, sobre mi vida, tenía que ser un poquito diferente. Necesitas ser también una persona, no solamente futbolista, por eso vemos otra cara, cara que mucha gente no sabía. Eso es lo que vemos en el documental.

- En Sevilla se recuerda con mucho cariño tu etapa y al principio del documental hablas de aquel famoso cántico de "queremos once Krychowiaks que cantaba la afición". ¿Tú lo recuerdas?

- Claro que me acuerdo. Fue durante un partido y yo no lo entendía, pero al terminar me vino Carcedo, que era el segundo entrenador de Unai, y me preguntó si había escuchado a la grada. Entonces me dijo: "Quieren once Krychowiaks, pero con once futbolistas con dos piernas izquierdas y sin ninguna calidad, ¿cómo vamos a jugar? (Risas).

- Sabiendo que vas a repasar toda tu carrera, ¿crees que vas a sorprender a la gente, sin hacer spoilers?

- Sí, muchas cosas porque no son solamente buenos momentos. Son también los momentos duros cuando estaba en París, cuando recibí la tarjeta roja, pero yo no quería cambiar nada porque eso es parte del fútbol. Tienes que aceptarlo, vivir con esos momentos, porque son los que hacen de ti un hombre.

- ¿Hay algo que hayas echado de menos en el documental? ¿Algo que no hayas sido capaz de contar?

- Lo he contado todo, para mí lo más importante es que fue auténtico. Ya no tengo problemas para hablar sobre mis momentos malos en París, sobre los errores que he cometido, porque cada jugador comete errores, ¿sabes? Yo no he sido el mejor futbolista del mundo, pero he hecho lo que me ha permitido mi talento.

Banega y Krychowiak, en un entrenamiento con el Sevilla

- Entiendo que es duro hablar de tu salida del Sevilla, que fue un momento complicado.

- Por supuesto. Siempre que no juegas es difícil, sobre todo para un jugador ambicioso. Yo no aceotaba eso y tomé la decisión de cambiar el club

- Te marchas al PSG con Unai Emery, ¿qué significó para ti?

- Es el mejor entrenador que he tenido en mi carrera.

- ¿Y de tu etapa en Sevilla sigues teniendo contacto con algún compañero?

- No con muchos, aunque coincidó con Éver (Banega) en Arabia, fue un placer porque es un fenómeno.

- En un equipo tan potente como era aquel Sevilla, ¿crees que Banega era el mejor jugador?

- Era un fenómeno (risas). Por supuesto que sí, es el mejor jugador con el que coincidí en Sevilla.

- Con otro fuera de serie con el que compartiste vestuario fue José Antonio Reyes. Recuerdo que teníais buena relación y supongo que su fallecimiento fue un golpe para ti.

- Un líder en campo, pero líder también en el vestuario. José era una buena persona, muy buena. La vida puede cambiar rápidamente, ¿sabes? Por eso yo le digo a la gente que si tiene la oportunidad de pasar un poquito de tiempo con sus padres, que lo haga, porque mañana no tienes la seguridad de que vaya a estar aquí contigo.

- Después de grabar todo y que se haya publicado, ¿es una liberación?

- Quiero hacer otro programa, un poquito diferente, porque en este he sentido el éxito que he tenido durante mi carrera, entonces ahora quiero hacer las cosas diferentes.

- ¿Vamos a tener una segunda parte?

- No sobre mí, pero algo diferente, sí, creo que sí.