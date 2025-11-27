Tsartas, Maradona y el legado del Sevilla: "No me gusta comparar jugadores de distintas épocas"

Los aficionados del Sevilla Fútbol Club de más de 30 años recuerdan con cariño pocas cosas del final del siglo pasado. Entre la mucha oscuridad que se vivió en Nervión durante aquellos años, Vassilis Tsartas aportó algo de luz a un equipo que define como "otro mundo". 25 años después de su salida del combinado hispalense, el centrocampista ha recordado con cariño su etapa en la capital andaluza, donde se consagró como una leyenda al que no acompañó la suerte durante su periplo de cuatro temporadas defendiendo la elástica blanquirroja, en las que disputó un total de 149 encuentros, anotando 47 goles y regalando diez asistencias, siendo muy recordado por su excelente golpe de libre directo.

En una entrevista concedida al Diario As, el exjugador ha respondido con una sinceridad abrumadora al ser cuestionado sobre si el Sevilla es su "gran amor en el fútbol", demostrando que sigue teniendo muy presente al cuadro hispalense: "Sin duda, y han pasado ya 25 años desde que me fui. Estuve casi ocho temporadas en el AEK en dos etapas, gané títulos y jugué en Europa, pero el club no se ha portado muy bien conmigo. Lo del Sevilla es otro mundo. Fueron cuatro años duros, dos en Segunda, y la afición se sigue acordando de mi y brindándome homenajes. Me siento muy agradecido y honrado".

Tsartas, con el brazalete de capitán, realiza un control con su exquisita zurda ante Reiziger. / M. G.

Maradona y el talento

Tsartas fue el heredero del '10' que llevó Diego Armando Maradona durante su breve estancia en el Sevilla Fútbol Club, algo que el griego considera "un privilegio" a día de hoy: "No me gusta comparar jugadores de distintas épocas, pero su grandeza fue incuestionable y podría haber sido más si se hubiera cuidado". Además, quiso poner en valor el talento innato de un futbolista que sería "más grande que en su época" si jugase en el fútbol actual: "Antes era más difícil brillar porque los campos eran peores, las botas y balones también y los árbitros cuidaban mucho menos a los jugadores talentosos como él".

A colación de esta pregunta, el exjugador del Sevilla no tuvo reparo en asegurar que ahora hay "menos jugadores diferenciales que hace dos o tres décadas", pues considera que existe "menos iniciativa y creatividad. Es un fútbol diferente. Falta calle". "No se mejora diciendo a los chicos que jueguen siempre a un toque. Eso da velocidad al juego y se ganan metros, pero también es necesario hacer conducciones, crear superioridad numérica y generar espacios. Al fútbol hay que jugar rápido, pero no deprisa", recalcaba Tsartas en la previa del duelo europeo entre Real Madrid y Olympiacos.