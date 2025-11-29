El Ramón Sánchez-Pizjuán se ha vestido de fiesta para recibir al Sevilla Fútbol Club a poco más de 24 horas para el derbi ante el Real Betis Balompié. Más de 13.000 sevillistas han acudido al coliseo nervionense para darle a los suyos el último aliento antes de uno de los partidos más importantes de la temporada. Rubén Vargas, Gabriel Suazo y Adnan Januzaj, pese a estar lesionados, han acudido junto al resto del grupo, no así Tanguy Nianzou.