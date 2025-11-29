Unas 10.000 almas dan el penúltimo aliento al Betis antes del derbi

Así ha sido el entrenamiento del Betis antes del derbi: golazo de Aitor y la imagen de Amrabat

Sábado por la mañana. Frío. La Cartuja, que no es precisamente el Benito Villamarín. Y aun así unos 10.000 seguidores acudieron al entrenamiento abierto para dar el último aliento a los suyos antes del derbi. Bueno, el penúltimo, porque en Nervión no faltarán unos pocos de centenares de béticos que no dejarán de apoyar a su equipo desde una esquina alta del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Desde más de una hora antes ya se congregaron muchos aficionados en los alrededores del estadio. Sigue siendo difícil llegar, aunque esta mañana era algo más fácil y rápido salir, pero no faltaron. El himno sonó con fuerza cuando los futbolistas verdiblancos comenzaron a saltar al césped para iniciar una suave sesión de activación más que otra cosa. Suficientes bajas por lesión hay ya como para arriesgar en un entrenamiento de mucha intensidad.

Y es que a estas alturas del curso y tras haber jugado el jueves y ejercitarse el viernes todo está ya más que claro cara al derbi. No hay que trabajar nada nuevo. Todo está claro, pero un refuerzo moral de ver a 10.000 almas apoyando es un subidón que siempre viene bien. Prácticamente toda la grada baja del inmenso estadio de La Cartuja se llenó en un baño de cariño que se está convirtiendo en una práctica habitual antes de cada derbi y en Navidad.

Isco no faltó. Aún anda con muletas, pero es como el Cid en verdiblanco. Su presencia ya suma y los miles de béticos presentes no pararon de corear su nombre. Otro empujón para animar al capitán. Trabajaron al margen Lo Celso, Amrabat y Bellerín, descartados para el encuentro. Con el grupo estuvo Antony, emocionado el jueves al hablar sobre su ausencia el domingo que también recibió el apoyo de los aficionados.

Como en Heliópolis también se dejaron ver los dirigentes. Un ex jugador como Joaquín, que sabe lo que es la previa de un derbi, el presidente, Ángel Haro, y el CEO, Ramón Alarcón estuvieron sobre el césped mostrando, casi como tres hinchas más, el apoyo a una plantilla que recibió en Las Cartuja el penúltimo aliento de los suyos. El último será en Nervión.