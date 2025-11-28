Haro: "Creo que vamos a ganar el derbi"

Después del triunfo frente al Utrecht, el Betis se centra ya en el duelo del domingo frente al Sevilla (16:15). El peaje de ganar el duelo europeo fue alto por el infortunio de la jugada en la que se lesionaron Isco y Amrabat, descartados para el duelo hispalense, pero Ángel Haro, presidente heliopolitano, tiró de optimismo y se mustra confiando en que el derbi caerá del lado verdiblanco.

El rector bético tildó de "fatalismo" las lesiones de Isco y Amrabat, porque "son situaciones que se dan poco en el fútbol, que dos compañeros choquen en un lance de juego y se produce la lesión de los dos". "Pero tenemos que levantar la cabeza, que veo cierto pesimismo, son jugadores muy importantes, por supuesto, pero fundamentalmente lo que lo que ha caracterizado a este equipo es la fuerza del grupo seguro que los compañeros que salgan lo van a hacer bien y vamos a ir por ese derbi", indicó con coonfianza: "Yo creo que vamos a ganar el derbi, porque veo al equipo muy muy comprometido y al margen de los que vayan a salir seguro que vamos a ver un Betis con personalidad y que va a ir por el partido del primer minuto. Este Betis en circunstancias desfavorables suele estar, el Betis va va a estar en el derbi y estoy convencido de que vamos a hacer un gran partido".

Además, Haro valoró la temporada destacando que la Europas League "es una de las competiciones que tenemos entre ceja y ceja". "Ganando al Utrecht se dio un paso muy importante para pasar a la siguiente ronda y si puede ser entre los ocho primeros mucho mejor, porque nos ahorraríamos dos partidos en una temporada bastante cargada. El Betis ha hecho una plantilla para poder competir en todas las competiciones y se llega hasta ese derbi con muchas ganas y seguro que vamos a dar la cara", insistió.

Por úñtimo, se refirió a la anunciada renovación de Manuel Pellegrini, que valoró "de forma muy positiva, como no podía ser de otra forma". "En este tiempo con Manuel se ha conseguido una estabilidad deportiva que hasta ahora era inédita en el el Betis y por tanto estamos satisfechos con su trabajo. Dijimos en más de una ocasión cuando nos preguntaban que cuando se dieran las circunstancias o el momento apropiado pues se daría la renovación, se ha dado y lo hemos materializado. Siempre hablamos de que esto es un tema de trabajo en equipo de entrenador, cuerpo técnico, jugadores, club... De alguna manera se ha producido una unión fantástica y queremos que esa unión siga prolongada en el tiempo".