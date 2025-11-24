Del riesgo innecesario de Antony a un Amrabat que hace por dos en el eje

Empate inesperado para casi todos los béticos en un día planteado para vivir la gran fiesta de Isco en su reaparición y también por el anuncio de su renovación. Pero el equipo de Pellegrini no pudo sumar los tres puntos contra el Girona y, además, Antony fue expulsado en el minuto 90 por una patada en la cara de Joel Roca.

Antony | Una acción innecesaria y temeraria

Antony, con cara compungida, se marcha pidiéndoles perdón a todos los béticos por su innecesaria expulsión. / Antonio Pizarro

Nadie puede pensar que el brasileño tuviera la intención de propinarle una patada en la cara a Joel Roca, como tampoco se podrá dudar de Moncayola con Miranda el pasado 5 de mayo de 2024 que supuso la tempranera expulsión del futbolista del Osasuna contra el Betis. Son accidentes del fútbol, pero Antony podía evitar ir al golpeo con la pierna tan arriba. Su gesto de pedir perdón a toda la grada era lo suficiente delator del arrepentimiento que mostraba el brasileño. Dicho lo dicho, todo es fruto de un fútbol cada vez más amanerado que no valora lo fortuito.

Amrabat | Permite jugar con una pieza más de ataque

Amrabat acude a tapar el centro de Abel Ruiz en la jugada en la que Asprilla tuvo una gran ocasión de gol en el minuto 95. / Antonio Pizarro

El neerlandés de origen marroquí es un portento físico y también táctico para abarcar mucho campo y, además, en los sitios en los que se originan los incendios que obligan a hacerles coberturas a sus compañeros. Pellegrini lo sacó y adelantó a Fornals y Marc Roca, lo que posibilitaba tener una pieza más en el ataque siempre.

Isco | Le faltaba el aire, lógicamente, pero un pase de gol...

Pellegrini da las últimas instrucciones a isco antes de su entrada en el campo. / Antonio Pizarro

El malagueño entró en el campo en su reaparición en el minuto 60, tal vez antes de lo previsto por Pellegrini y su cuerpo técnico, pero su presencia era necesaria para tratar de darle la vuelta a aquello. A Isco le faltaba el aire en cada carrera, cosa lógica tras tanto tiempo de ausencia, pero incluso así sumó su primer pase de gol.

Riquelme | Una nueva oportunidad perdida para reivindicarse

Riquelme trata de controlar un balón ante Iván Martín. / Antonio Pizarro

Los problemas físicos de Abde aconsejaron a Pellegrini la apuesta por uno de los futbolistas que levantó más expectativas en el pasado verano. Y Riquelme no es que juegue extremadamente mal, pero casi siempre deja la sensación de que no ha participado lo suficiente en el juego de ataque. Su entrenador lo quitó en el descanso.