Antony estropea al final la gran fiesta por el retorno del mago Isco (1-1)

Sensaciones agrias en la fiesta preparada para el retorno del mago Isco Alarcón al Real Betis Balompié. Los verdiblancos fueron capaces de recuperar un punto gracias a un cabezazo de Valentín Gómez mediada la segunda mitad, pero no sólo dejaron escapar los otros dos frente a un Girona que se había adelantado pronto, también perdieron a su segundo espada, Antony, con vistas al derbi de la próxima semana en el Ramón Sánchez-Pizjuán. ¿La razón? Una patada del brasileño en la cara de Joel Roca tan fortuita como evidente y a partir de ahí que cada uno saque sus propias conclusiones sobre la justicia de la decisión arbitral.

Fue la jugada del partido, sin duda, ya que corría el minuto 90 del litigio y todavía andaba el Betis en el empeño de la remontada. Pero ahí se quedaron casi todos los que sienten la fe balompédica radicada en Heliópolis helados cuando vieron que la bota impactaba con el rostro del joven futbolista del Girona. Los futbolistas visitantes se fueron a protestar con celeridad, pero el árbitro, Galech Apezteguía, la juzgó como digna únicamente de una tarjeta amarilla. También amonestó por pelearse entre ellos a Gazzaniga y Cucho Hernández.

Pero ahí surgió la llamada de la sala VOR. El canario Pulido Santana veía en las repeticiones que la bota de Antony había impactado en el rostro de Joel Roca. Revisión correspondiente en el monitor en el propio campo y el juez señala que la tarjeta amarilla deja de tener validez y que aquello merece la expulsión. Lógicamente, la controversia está servida en este fútbol de salón, pero lo cierto es que Antony se marchaba con cara compungida y pidiéndole perdón a todos los suyos por lo que había hecho.

El Betis, de cualquier forma, jugará el próximo domingo con once futbolistas, igual que el Sevilla, su máximo rival de la ciudad, y entre ellos, posiblemente, esté también Isco, que tuvo media hora en su retorno a los campos de fútbol después de la grave lesión que sufriera en verano en Málaga. El mago del Betis precisamente tuvo una participación principal, ya que en su primera comparecencia ya acumuló su primer pase de gol, aunque fuera a través del lanzamiento de un saque de esquina.

El manijero bético le puso el balón en la cabeza a Valentín Gómez para que éste igualara todo en el minuto 75 y abriera la espita a una remontada verdiblanca frente a un Girona que había estado mucho tiempo por delante en el electrónico, concretamente desde que en el minuto 20 Vanat rematara a placer una buena jugada de Bryan Gil y Ounahi en la banda derecha de la defensa local.

Ese tanto del Girona le echaba agua a un espectáculo que tenía su originalidad antes de comenzar. El Betis anunciaba la renovación de Isco hasta 2028 a través de la mejor red social que existe, es decir, por la vía más cercana y mediante la comunicación más directa posible. Un tifo en la grada contraria a la que tienen los tiros de cámara y ahí se les confirmaba la noticia a todos los fieles del beticismo.

La fiesta, por tanto, estaba servida. No sólo Isco volvía a una convocatoria, algo que ya es un motivo de satisfacción plena cuando ha estado varado tanto tiempo en la enfermería, también se conocía por esa vía tan particular su continuidad en el club hasta 2028. A partir de ahí había que confirmar el estado de felicidad sobre el césped, algo que sería más complicado.

Porque el Girona no le hizo ascos a la posesión de la pelota y a través de la calidad de Ounahi le fue creando más dificultades de las previstas a los hombres de Manuel Pellegrini. Eso se sintió desde el primer aviso a los 25 segundos, cuando Tsyngakov dio el primer susto en una llegada de Álex Moreno. Pero el Betis también respondió muy pronto y en el minuto 3 Antony le ganaba la espalda a la zaga catalana y desperdiciaba la opción al tener que disparar con la pierna derecha tras su control.

Aquello comenzaba interesante, pero se torcería con el gol a placer de Vadat tras una buena acción de toques que fueron capaces de defender los zagueros verdiblancos. Demasiado fácil para el rematador final. Lógicamente, los heliopolitanos sufrieron el golpe, pero consiguieron reponerse para jugar cada vez más cerca de Gazzaniga, aunque Tsyngakov dio otro susto completamente en solitario mientras se reclamaba una falta a Marc Roca (41’).

Los intentos béticos, que los hubo, se habían quedado casi siempre en uys, sin jugadas realmente peligrosas, y eso obligó a Pellegrini a sacar el bisturí en el intermedio. Triple cambio para que Amrabat, Abde y Aitor Ruibal saltaran al campo para meterle más brío al juego. Y la presencia del medio centro marroquí iba a cambiarlo todo por su capacidad táctica para meter al adversario atrás.

Con Amrabat en el eje, Pellegrini pudo adelantar dos piezas en el tablero, Pablo Fornals y Marc Roca, por ambos pasillos interiores. El internacional marroquí nacido en los Países Bajos se bastaba para ocupar todo el campo en la parcela defensa y así su equipo ganaba una pieza de ataque. Después entraría también Isco para convertirse en el segundo delantero, muchas veces más adelantado incluso que el propio Cucho Hernández.

El Betis fue apretando cada vez más, Gazzaniga se encontró con un tiro de Antony (58’), pero tuvo Amrabat que demostrar su sapiencia futbolística para taparle un disparo a Bryan Gil (61’). Después llegaría una excelente chilena de Cucho Hernández que le cayó en las manos al guardameta que defiende los colores del Girona (68’).

El dominio, sin embargo, cada vez era mayor hasta que el cabezazo de Valentín Gómez en el córner sacado por Isco entró con fuerza en la portería del Girona. 1-1 para el Betis e Isco lo primero que hacía era pedirles cabeza a sus compañeros. Y fue curioso que el dominio siguiera, pero cada vez fueron menos las llegadas claras al área visitante. Un tiro a las manos de Abde (77’) y poco más.

Después llegaría la expulsión de Antony y todo el tumulto para que el Betis sintiera que lo mejor era salvaguardar un punto que incluso pudo escaparse en una oportunidad clarísima de Asprilla, que no llegó a rematar siquiera cuando estaba completamente solo (95’) y mientras Bartra pedía un posible penalti en el área rival. La fiesta de Isco, por tanto, no había sido completa, volaron dos puntos y encima Antony se fue pidiendo perdón a todos tras su tarjeta roja.