Después del dolor de Isco y Amrabat, el Betis es quinto en la Liga Europa (2-1)

Isco recibe el apoyo de todos sus compañeros mientras se retira del campo muy dolorido y con gesto de no creerse nada.

El Betis es quinto en la Liga Europa tras sumar tres nuevos puntos frente al Utrecht en el día en el que todos los que sienten la fe balompédica radicada en el sevillano barrio de Heliópolis se quedaron absolutamente helados en el minuto 2 por culpa de una patada increíble de Amrabat a Isco.

El Betis-Utrecht, más allá del nuevo triunfo verdiblanco en esta Liga Europa por 2-1, pasará a los anales de la historia balompédica por la jugada que tuvo lugar cuando el cronómetro indicaba exactamente 1 minuto y 43 segundos de juego. El golpe de Amrabat a Isco dejó absolutamente noqueado a todo el Estadio La Cartuja y no por el frío que hacía allí, rodeado por la humedad del Guadalquivir.

La acción tiene su origen en una arrancada de Isco hacia la portería del Utrecht con un centro que es repelido por la zaga neerlandesa. La pelota se queda en las cercanías del área y van a por ella tanto el malagueño, de espaldas, como Amrabat, de cara. El futbolista de los Países Bajos, que defiende la camiseta de Marruecos dentro del fútbol de selecciones, se decide a lanzar un disparo potente contra la portería del equipo en el que se formó como futbolista. Isco, en cambio, piensa que la pelota se la va a dejar para él para que arme otra jugada. Y el golpe es escalofriante.

La patada al pie laxo de un Isco que piensa en el control provoca que todos dejen de emitir sonidos, el silencio es absoluto en todo el estadio y la pregunta lógica es saber qué puede tener el mago malagueño, si la zona afectada por las dos lesiones anteriores ha podido quedar más perjudicada. El más dolorido parece Amrabat, que se queda en el césped tendido un buen rato, mientras que su compañero pisa una y otra vez para comprobar si su tobillo está más afectado de la cuenta.

Preocupación El golpetazo de Amrabat a Isco dejó helado a todo el Estadio La Cartuja, parecía que sobraba el partido

Isco sigue de pie y desde el banquillo tanto Manuel Pellegrini como el médico, José Manuel Álvarez, le insisten durante un par de minutos para que se tire al césped y pueda ser atendido para una primera exploración de la zona. Cuando lo hace, son el fisioterapeuta y el propio doctor quienes deciden que se pruebe algunos minutos más. Amrabat, mientras, había tardado más en recuperarse con anterioridad.

Y en el minuto 9 Isco hace un gesto significativo indicando que el cambio es necesario. El elegido para sustituirlo es Nelson Deossa y las imágenes del malagueño ayudado para subir las escaleras del Estadio La Cartuja no pueden ser más preocupantes. Isco no sólo no puede pisar, siente un dolor evidente en su pierna derecha y todos los béticos que seguían la retransmisión televisiva se preguntan sobre la gravedad de la dolencia. Poco después las noticias en las diferentes webs llevan las imágenes a quienes siguen el partido en directo en la nueva casa del Betis.

Amrabat no tarda en pedir también la sustitución, lo hace en torno al minuto 12 y se va incluso del campo antes de que Pablo Fornals, su reemplazante, pueda ingresar al terreno de juego después de calentar de forma precipitada para no ingresar demasiado frío y que todo pudiera ser aún peor.

Fútbol tras la acción más lacerante

Fue el colmo de la mala suerte, el golpe de un futbolista del Betis a otro jugador vestido igualmente de verdiblanco, pero aquello tenía que continuar por mucho que las ganas se hubieran esfumado de forma tan temprana. Sólo en el descanso se conocía a través de la comunicación del club que “Isco tiene una contusión fuerte y una herida a la altura de la tibia en su pierna derecha. Mañana se le harán pruebas”. “Y Amrabat tiene un golpe fuerte a la misma altura de su pierna derecha”.

Ventaja Bajo el mando de Fornals, el Betis fue entrando en el juego poco a poco y Cucho Hernández marcó el 1-0

Paso al fútbol. Tardó, lógicamente, el equipo de Pellegrini en meterse en la tarea, incluso sufrió un primer susto en una llegada de El Karouani desde atrás (10’). Después Álvaro Valles se anticipó a Haller tras un error de Natan (16’).

Ahí empezó el Betis a funcionar de una vez por todas. Pablo Fornals cogió la manija del equipo y éste empezó a centrarse en la tarea de derrotar al Utrecht. Pudo marcar Cucho Hernández, que incluso dribló al guardameta, pero Van der Hoorn se interpuso en la trayectoria del balón hacia la portería cuando ya entraba (25’). Después llegaron algunos disparos desde fuera del área sin mucho éxito y alguna internada de Ángel Ortiz. Hasta que Antony peleó un balón que parecía perdido y le puso un excelente centro a Cucho Hernández para que éste se anticipara de forma maravillosa para cabecear picado (42’).

El Betis, dentro de un litigio tan accidentado, se iba al menos al intermedio con una ventaja que se iba a incrementar en el arranque del segundo periodo con un excelente disparo de Abde desde la frontal del área.

Golazos Tras la reanudación llegaría el excelente gol de Abde, pero la respuesta de Miguel Rodríguez fue increíble

Ya parecía todo encauzado cuando llegó el gol estratosférico del español Miguel Rodríguez, quien disparó tras superar escasamente el centro del campo al ver adelantado a Álvaro Valles.

Dos a cero y golazo visitante

La emoción volvía, por tanto, e incluso los neerlandeses darían un buen susto con un gol de Murkin que fue anulado por un fuera de juego previo del propio autor del tanto. Todos los béticos respiraban hondo en esa jugada, pero ya era una evidencia entonces que iba a tocar sufrir para sumar estos tres puntos en la Liga Europa.

El antídoto para mitigar ese padecimiento fue la posesión de la pelota. Los locales comenzaron a monopolizarla y eso incomodaba bastante al Utrecht, pero la cosa no se decidió del todo ni siquiera cuando Fornals le puso un balón de mucha calidad a Pablo García en el tiempo de prolongación. Una excelente intervención Brouwer evitó el 3-1 y el Betis siguió sufriendo hasta el final.

Control Los béticos supieron manejar la situación con el balón y Pablo García debió sentenciar a pase de Fornals

Pero el triunfo, al menos, sí sirvió para mitigar la desagradable sensación por la jugada del minuto 2 entre Isco y Amrabat. Cabe esperar que las dolencias no sean tan graves y lo que ya es un dato objetivo es que el Betis es el quinto equipo en la clasificación de esta Liga Europa.