Fornals lidera el repaso del Betis al Sevilla (0-2)

El derbi número 109 lo ganó el mejor equipo que estaba sobre el terreno de juego, a saber, el Real Betis Balompié. Los verdiblancos fueron muy superiores al Sevilla Fútbol Club en el fútbol, sobre todo en la segunda mitad, y abrieron la espita hacia el triunfo a través de un excelente gol de Pablo Fornals, el mejor futbolista sobre el césped. Fue un partido que tuvo de todo, incluida la suspensión del mismo durante 13 minutos al cumplir el jiennense Munuera Montero con el protocolo debido al lanzamiento de botellitas de agua a los visitantes en los minutos finales. En el 88’, en la segunda advertencia, el árbitro mandó a todos al vestuario mientras los actores, incluidos los béticos, le solicitaban que no fuera inflexible y que se terminara aquello de una vez por todas.

Pero no, Munuera Montero se mostraba tajante y el derbi se tenía que paralizar cuando ya estaba todo absolutamente resuelto con el 0-2 favorable al Betis y también la expulsión de Isaac por una entrada fuera de tiempo a Valentín Gómez. El balón estaba por medio, pero el lebrijano se desentendió de él y zancadilleó al lateral izquierdo verdiblanco. El Sevilla se quedaba con diez integrantes, pero aquello estaba ya más que decidido con el claro marcador a favor de los visitantes.

Aparte de esa prolongación de todo durante casi un cuarto de hora más, el Betis le había dado un buen repaso en lo futbolístico al Sevilla, sobre todo en la segunda mitad, cuando Pablo Fornals aprovechó un error de Mendy en el control de la pelota de espaldas para robarle el balón y para driblar a todos los defensas que iban a lo loco a tratar de tapar su disparo. El centrocampista castellonense, el mejor sobre el campo con mucha diferencia, se lo tomó con tranquilidad, dejó en el césped a varios rivales y le dio un pase a la red con la derecha con la calidad de los futbolistas elegidos para estos menesteres.

Calidad Pablo Fornals, tras robarle la pelota a Mendy, dejó tirados a varios rivales en el césped y le dio un pase a la red con la derecha para desnivelarlo todo

El Betis, que había tenido la mejor ocasión en el primer periodo en una gran parada de Vlachodimos a Abde (37’), se había adelantado en el marcador y a partir de ahí su dominio iba a ser absoluto. Entre otras cosas, porque también Matías Almeyda, el entrenador de los nervionenses, también colaboraba con ellos con sus decisiones en los cambios. Los dos primeros llegaban en el minuto 61 y tienen una complicada explicación por mucho que el marcador fuera un 0-1 en ese momento.

Alexis Sánchez e Isaac, dos teóricos delanteros, ingresaban en el campo en el lugar de Mendy y Alfon. Si ya estaban bajo mínimos, los sevillistas se quedaban sin los cimientos en el eje y ya era previsible que iban a estar a merced de los béticos a partir de ese momento. Peque se retrasaba hasta las cercanías del medio centro, pero todos los balones divididos iban a ser desde momento para los verdiblancos.

Todo lo contrario sucedería con el siempre sabio Manuel Pellegrini. El chileno no variaba nada y cambiaba pieza por pieza para refrescar a su equipo y mejorarlo. Altimira por Deossa y la casualidad, o mejor dicho la causalidad, van a querer que sea el medio centro catalán el autor material de la puntilla para los blancos. Había hecho con anterioridad una buena parada Vlachodimos a un Pablo García con escaso ángulo de tiro (57’), también se produjo una llegada del Cucho Hernández (66’) sin rematador final y en una falta lateral el centro de Pablo Fornals, otra vez, le caería a Altimira para que éste controlara con facilidad, sin ningún marcador en sus cercanías, y lanzara un trallazo a la red por el centro de la portería.

El Betis había sabido ejecutar su trabajo a la perfección y conseguía un colchón muy mullido que le tenía que servir ya para brindarle a Pellegrini su primer triunfo como entrenador de los verdiblancos en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Ésa es la auténtica realidad cuando las distancias entre las plantillas son tan considerables, ya que las dos escuadras están en diferentes órbitas en estos momentos.

Los béticos, además, habían sabido esperar a su momento justo, a ese error de Mendy en el control de espaldas, para evidenciar una calidad que en la primera mitad no había aparecido por parte de ninguno de los dos equipos. El derbi había arrancado con un fútbol tedioso e impreciso, sin que ninguno de los dos equipos fuera capaz de imponer su fútbol. En el caso de los sevillistas no resulta ni ilógico que así sea a la vista de los futbolistas con los que se maneja, pero más raro resultaba en los béticos a pesar de las ausencias.

Pero la escuadra heliopolitana supo esperar a que llegara su momento para evidenciar las distancias entre unos y otros. Fue Pablo Fornals, su futbolista internacional en la última convocatoria de la selección española, quien se encargó de darle la alegría a todos los suyos y ni siquiera el accidentado final con el parón durante 13 minutos por el lanzamiento de objetos puede empañar este triunfo del Betis. Pellegrini tiene a mejores futbolistas en su plantilla y sabe manejarlos con más acierto también que Almeyda. 0-2, no hay más.