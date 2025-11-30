Pellegrini: "No hay mejor forma de celebrar la renovación"

Manuel Pellegrini ya no tendrá que escuchar más que no sabe lo que es ganar en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Lo mereció otras veces y por distintas circunstancias perdió la oportunidad. En esta ocasión superó bajas importantes como las de Isco, Amrabat o Lo Celso, de las que nunca se preocupó para ganar al Sevilla desde el fútbol, desde un modelo que está plenamente implantado y mecanizado por los jugadores, sea el que sea y pudo así festejar su renovación con un imortante triunfo, que son "tres puntos como cualquier otro triunfo pero con tremendo valor emocional".

"El plano personal es secundario. Era muy importante venir con la personalidad que inculcamos siempre al equipo buscando el partido desde el minuto 1. En lo personal no es algo que me preocupa. Juega el Betis como equipo e institución. Era importante ganar, aunque sean tres puntos como el resto de partidos, pero entiendo el significado emocional. No hay mejor forma de celebrar el nuevo contrato que ganando aquí", indicó el chileno antes de analizar el encuentro: "Hicimos un partido muy correcto con un primer tiempo muy intenso. En la segunda parte mantuvimos esa intensidad en la recuperación, pero ya circulando el balón con más precisión. Bajamos revoluciones y controlamos mejor. Fue un segundo tiempo muy completo, porque mantuvimos la personalidad y fuimos más protagonistas con el balón con un poco más de tranquilidad para acabar las jugadas. El derbi es el derbi. Normalmente nadie quiere cometer errores", explicó Pellegrini, que añadió: "Lo importante en este triunfo fue venir con personalidad a campo contrario, como siempre. Tenemos un funcionamiento claro como equipo que los jugadores conocen bien. El Sevilla casi no creó ocasiones y hacer dos goles en este campo no es fácil. Ganar ya es importante. Ante el Girona creamos muchas más ocasiones y marcamos sólo un gol. Son cosas que tratamos de mejorar. Creamos bastante más ocasiones como para hacer más goles, pero me quedo con el equilibrio ofensivo y defensivo".

El técnico bético también se refirió a los incidentes del final del choque que provocaron la suspensión momentánea. "No queríamos irnos, porque quedaba poco tiempo y era peor enfriarse. El derbi engrandece mucho a la ciudad, pero la rivalidad debe ser sólo deportiva. No es correcto lanzar objetos al campo. El árbitro dijo que reglamentariamente no podía seguir. La rivalidad hay que expresarla dentro del campo de juego y no con el lanzamiento de objetos. Los incidentes son lamentables. Todo debe quedarse en el campo. No es la manera de manifestarse lanzando cosas. La rivalidad debe ser a muerte, pero sólo a nivel deportivo. Con lo que quedaba no entendía la decisión, pero me explicó el árbitro que por protocolo tenía que hacerlo. Es lamentable acabar el encuentro así, pero eso no empaña nuestro buen partido", aseguró.

El preparador heliopolitano destacó el buen encuentro realizado por lo suyos: "Con cuatro bajas muy importantes, el plantel demostró que es el encargado de sacar esto adelante. No nos lamentarmos por los que no están, sino que exigios a los que juegan. Estamos inculcando una idea futbolística. Hay futbolistas que marcan por su calidad, pero lo importantes es que no se venga abajo el grupo. Queremos ser protagonistas con los futbolistas que tengamos y el grupo está muy involucrado. No hay equipo A y B, sino que vamos partido a partido. Dentro del mérito de tener jugadores importantes, tenemos el convencimiento de que no hay equipo A ni B y ganar sin Isco, Amrabat o Lo Celso aumenta más el valor de este plantel. Nunca pensamos en hacer un planteamiento distinto por las bajas. Los que no están hoy estarán otro día y los que estaban cumplieron y para mí eso es muy importante", apuntó.

Pellegrini se mostró "feliz" por el triunfo, dijo que Pablo García respondió a lo que esperaba de él y destacó "la personalidad del equipo en un campo en el que el Sevilla, un buen equipo pese a pasar un momento complicado, ganó al Barcelona por 4-1". "Estoy muy contento por la victoria. Hacía tiempo que no se ganaba en este estadio y eran puntos muy importantes. Emocionalmente sabemos que para el hincha significa mucho, así que estoy feliz", finalizó.