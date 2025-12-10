Así fue el tenso momento en el que el Sevilla FC prohibió la entrada a casi 100 aficionados del Real Betis

Ha pasado más de una semana del Gran Derbi que se saldó con victoria del Real Betis Balompié sobre el Sevilla Fútbol Club gracias a los tantos de Pablo Fornals y Sergi Altimira, pero este encuentro sigue dando de qué hablar. En un choque marcado por el lanzamiento de objetos desde la grada de Gol Norte del Ramón Sánchez-Pizjuán que ha acarreado una grave sanción para el combinado nervionense, esta parece no haber sido la única polémica que ocurrió fuera del césped. 'En Guardia 24/7' es un programa de Canal Sur que pone en valor el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y, que en esta ocasión, ha estado centrado en el trabajo del operativo de la Unidad de Intervención Policial antes, durante y después del duelo.

En un adelanto compartido a través de las redes sociales de la cadena, encontramos un acontecimiento que había pasado desapercibido pero que parece traerá cola a posteriori. Las imágenes muestran a un grupo de aficionados del Real Betis a los que se les prohibió el acceso al coliseo blanquirrojo debido a que sus entradas no garantizaban "la separación entre aficiones", según informaba un Policía Nacional a la reportera. "El Sevilla Fútbol Club se reserva el derecho de admisión", comentaba el agente ante el asombro de la periodista, que parecía no dar crédito a la situación que se estaba viviendo en los aledaños del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Enfado, denuncia protección y vuelta en autobús

Después de comunicar a los aficionados del Real Betis Balompié que su entrada había sido denegada, la Policía Nacional ofreció su escolta en el camino de vuelta hasta el Benito Villamarín, cediendo el Ayuntamiento de Sevilla dos autobuses de línea gratuitos en los que fueron trasladados hasta el feudo heliopolitano. Cruz Morcillo, periodista, comentaba al agente que la acompañaba que esto iba a "enfadar mucho" a los hinchas verdiblancos, a lo que el policía respondió con total sinceridad: "El Sevilla Fútbol Club sabe que pueden presentar alguna denuncia o reclamación por esto".

Con unas declaraciones de la reportera, que aseguraba estar viviendo momentos "de mucha tensión", y unas imágenes de la hinchada del Real Betis llenando los autbouses de línea proporcionados por el Ayuntamiento de la capital hispalense termina este avance que no ha dejado indiferente a nadie. El trabajo de la UIP no terminó ahí, pues hay que recordar que fueron los encargados de intervenir cuando el colegiado Munuera Montero suspendió momentáneamente el encuentro, colocándose en las inmediaciones del terreno de juego mientras todo estaba en el aire.