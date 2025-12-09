Real Betis y Sevilla FC ya conocen sus horarios para la siguiente ronda de Copa del Rey

Este martes se han dado a conocer los emparejamientos de los dieciseisavos de la Copa del Rey, que han culminado con el Sevilla Fútbol Club como uno de los dos equipos participantes en el único duelo entre conjuntos de Primera División en esta ronda. Los hispalenses, la última bola en salir del sorteo, se medirán al Deportivo Alavés en Mendizorroza, mientras que el Real Betis Balompié visitará al Real Murcia en el Estadio Enrique Roca. Los clubes de la capital hispalense han sido informados esta misma tarde de la fecha y la hora en la que se disputarán sus respectivos partidos en esta fase copera.

Duelo de Primera, pero con el Real Madrid como problema

El Sevilla se verá las caras con el Alavés el próximo miércoles 17 de diciembre a las 21:00, siendo esta fecha un problema para los aficionados del combinado nervionense que quieran desplazarse hasta el País Vasco para ver el encuentro. Además de la problemática horaria, coincide en el tiempo con un CF Talavera de la Reina - Real Madrid CF que será retransmitido por RTVE, siendo el único choque que no se verá es Movistar +. La llegada de los equipos que disputarán la Supercopa de España a esta fase del torneo implicaba una alta posibilidad de que uno de los cuatro fuera ofrecido en abierto, lo que perjudica a los hinchas que quieran ver el partido y no cuenten con Movistar +.

El Betis, nueva semana sin descanso

Por su parte, el Real Betis Balompié se enfrentará al Real Murcia en el Estadio Enrique Roca el jueves 18 de diciembre a las 21:00. A los pupilos de Manuel Pellegrini aún les quedan cuatro partido entre Copa del Rey, LaLiga y UEFA Europa League antes de dar por finalizado el año 2025. Tras medirse este jueves 11 al Dinamo de Zagreb en duelo continental, los verdiblancos visitan al Rayo Vallecano el próximo lunes 15 en el duelo que servirá como antesala al choque copero. El encuentro frente al Getafe CF en el Coliseum del domingo 21 a las 21:00 pondrá punto y final a un año marcado por el buen hacer de un equipo que logró incluso llegar a la primera final europea de su historia.