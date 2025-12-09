La estadística a la que se agarra la afición del Sevilla FC para su enfrentamiento con el Deportivo Alavés

El Sevilla Fútbol Club ha conocido este martes a su próximo rival en la Copa del Rey. Los de Matías Almeyda, después de vencer al Club Deportivo Extremadura en el Francisco de la Hera gracias a los tantos de Alfon González e Isaac Romero, se verán las caras con el Deportivo Alavés en Mendizorroza. Este partido, el único entre equipos de Primera División en esta fase del campeonato, deja además a los hispalenses con una estadística demoledora en este torneo: son el único club de la historia que disputa 20 eliminatorias consecutivas lejos de su estadio, algo provocado por el cambio de formato en el que solamente hay ida y vuelta en semifinales.

Sin embargo, esta no será la primera vez que Sevilla y Alavés se vean las cara en Copa, con un balance claramente positivo para los hispalenses y un dato histórico: cada vez que se han enfrentado el cuadro nervionense levantó un trofeo a final de temporada.. En 1939, la delantera Stuka del conjunto nervionense hizo de las suyas para vencer por 6-5 en la capital andaluza antes de empatar a uno en el País Vasco. Tres goles de Pepillo, dos de Campanal y uno de Berrocal dieron la victoria a los blanquirrojos en casa, siendo Raimundo el único en ver portería en Mendizorroza. Aquellas semifinales fueron la antesala del segundo entorchado nacional para el combinado sevillista, que derrotaría en la final de la Copa del Generalísimo al Racing de Ferrol.

Campanal saluda al capitán del Racing de Ferrol en la final de Copa de 1939. / Archivo Ruesga Bono

De Campanal a Rakitic... y tocando plata

El 17 de enero de 2023 fue la segunda vez que Sevilla Fútbol Club y Deportivo Alavés se midieron en Copa del Rey, un encuentro que se saldó con victoria del combinado hispalense por 0-1 gracias a un solitario tanto de Ivan Rakitic. Los de Jorge Sampaoli, segundo entrenador del aquel curso para los nervionenses, se colaron en los cuartos de final de aquella edición del torneo, encuentro en el que terminarían cayendo ante el Club Atlético Osasuna por dos goles a uno. Youssef En-Nesyri logró el empate sobre la bocina del tiempo reglamentario, aunque el ahora bético Ez Abde logró la ventaja para el cuadro rojillo en la primera mitad de la prórroga.

Pese a no ganar la Copa aquel curso, la llegada de José Luis Mendilibar al banquillo del Sevilla terminó de una forma tan inesperada como memorable para la afición del conjunto blanquirrojo: ganando la séptima UEFA Europa League frente a la Roma en Budapest. Ahora, los seguidores sevillistas solamente pueden agarrarse a datos como ese para pensar que el transcurso del curso será positivo: las dos veces que el cuadro nervionense se enfrentó al Alavés en el entorchado nacional terminó la temporada tocando plata.